Oroscopo oggi mercoledì 19 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 19 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): occhio a chi fa promesse vaghe

Oroscopo Cancro 19 maggio: umore

Cosa volete ottenere? In questo momento non potete fare a meno di esaminare i vostri obbiettivi e la Luna in Leone mette in luce l’attuale divario tra le vostre ambizioni e il modo in cui state lavorando per realizzarle. State mettendo in luce le vostre qualità, capacità e competenze?

Al contempo, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potreste “sentire” che una persona non è sincera o cerchi di manipolarvi. Occhio a chi fa vaghe promesse e, da parte vostra, non promettete nulla.

Oroscopo Cancro 19 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: siete ostinati e veramente poco disposti a fare il più piccolo compromesso.

Soli: chiusi a riccio, aspettate che sia l’altro/a a fare il primo passo. Ma non è detto…

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): puntare al primo posto

Oroscopo Scorpione 19 maggio: umore

Potreste ritrovarvi a competere per un’opportunità, un lavoro o una possibilità collegata alla carriera e ciò scatenare tensione. La tentazione di andare avanti potrebbe essere forte e portare a una certa concorrenza e probabilmente a una dose extra di stress aggiuntivo.

Puntare al primo posto non è una cosa negativa, affatto, ma un approccio più rilassato può farvi ottenere comunque ciò che volete, raggiungere il vostro obbiettivo senza provare così tanta ansia. Mantenete l’equilibrio.

Oroscopo Scorpione 19 maggio: amore

In coppia: la tendenza odierna è di mettere tutto in discussione, provocare il partner.

Soli: demotivati, un po’ scorbutici… Ci sono giornate in cui lo stato d’animo non è al top.

Oroscopo oggi 19 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una decisione finale

Oroscopo Pesci 19 maggio: umore

Con l’odierna Luna in Leone, per quanto riguarda un progetto personale o di lavoro potreste aver raggiunto una fase critica. Essere arrivato il momento di prendere alcune decisioni finali. Se fino a oggi le cose sono andate per il verso giusto sarà solo questione di risolvere eventuali aspetti rimasti in sospeso.

In caso contrario, potrebbe essere necessario prestare attenzione ai dettagli ed essere molto pratici, poiché potrebbe trattarsi di qualcosa fondamentale che provoca dei ritardi.

Oroscopo Pesci 19 maggio: amore

In coppia: potreste avere la sensazione che il partner non sia sincero. Ma sicuramente siete in errore.

Soli: una persona vi corteggia ma voi dubitate, pensate vi prenda in giro. A fine giornata avrete le idee più chiare.

