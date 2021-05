Oroscopo oggi sabato 15 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 15 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): irritabili e permalosi

Oroscopo Cancro 15 maggio: umore

La Luna nel vostro segno scatena emozioni forti e la congiunzione con Marte vi rende irritabili, permalosi e con la voglia di dire chiaro e tondo ciò che pensate. Occhio a ferire con le parole chi vi circonda oppure a covare rancore e a far montare la rabbia.

Il problema è che siete eccessivamente emotivi e date importanza smisurata a questioni su cui potreste sorvolare. Non è escluso che abbiate la sensazione che chi vi circonda vi stia blocchi oppure intralci il raggiungimento dei vostri desideri.

Oroscopo Cancro 15 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: è tempo di affrontare alcune questioni spinose ed entrambi non dovete tirarvi indietro.

Soli: potreste rimanere affascinati da persona senza conoscerla bene. Sarebbe un errore…

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): scontri con i colleghi

Oroscopo Scorpione 15 maggio: umore

Potreste desiderare di allontanarvi da tutto ma essere costretti a occuparvi di alcune responsabilità familiari. Avrete la sensazione che sia impossibile concedervi una pausa o una gita che sarebbero peraltro necessarie nonché meritate. Ma se si vuole davvero qualcosa, si trova il modo per averla. Perseverate poiché qualcuno potrebbe essere disposto ad aiutarvi e voi rilassarvi!

Se lavorate, evitate scontri con i colleghi e di pensare che nessuno ascolti le vostre idee. Tenete a bada la codina velenosa.

Oroscopo Scorpione 15 maggio: amore

In coppia: non è la giornata ideale per esprimere ciò che pensate. Il partner probabilmente non vi capirebbe.

Soli: in caso di incontro, non lanciatevi a testa bassa, cercate di conoscere meglio la persona.

Oroscopo oggi 15 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): i sintonia nelle relazioni

Oroscopo Pesci 15 maggio: umore

E’ un fine settimana in cui alcuni piccoli cambiamenti di tipo pratico, anche se al momento vi sembreranno frustranti, in seguito toccherete con mano che comporteranno dei vantaggi. Nella prima parte della giornata le emozioni saranno zig-zag: da un lato vorrete essere cauti, rallentare ma dall’altro potreste sentirvi messi sotto pressione o impazienti di soddisfare un desiderio.

Con il trascorrere delle ore, sarete comunicativi, ci sarà sintonia nelle relazioni, vi dedicherete con piacere alle vostre attività preferite.

Oroscopo Pesci 15 maggio: amore

In coppia: i passaggi astrali infondono calore e passione alla relazione. Trascorrerete una splendida giornata.

Soli: la serata di questo sabato è ideale per uscire e conquistare! E se vi piace una persona, farete colpo!

