Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): coraggiosi e sicuri di voi

Oroscopo Cancro 8 maggio: umore

Man mano che Marte continua la sosta nel vostro segno, di pari passo aumenta il vostro atteggiamento positivo, il coraggio e la sicurezza in voi stessi. Nei prossimi giorni i pianeti vi doteranno di grande determinazione riguardo a un sogno o a un desiderio che avete da tempo.

Al contempo vi invitano a esaminare i vostri obbiettivi in modo realistico e cosa cambiare per poterli raggiungere. Una coincidenza, in ogni caso, potrebbe essere il segnale che le cose andranno per il verso giusto.

Oroscopo Cancro 8 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: complicità e comunicazione al top! Qualsiasi decisione viene presa di comune accordo.

Soli: in programma ci sono incontri speciali, belle sorprese. E stasera non tornerete a casa da soli.

Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): sulla strada giusta

Oroscopo Scorpione 8 maggio: umore

Con Marte in Cancro, lo spirito di avventura potrebbe essere forte. Vi sentirete pronti a collaborare con una persona per lanciarvi una sfida o un’opportunità che potrebbero migliorare la vostra esperienza e apprendere nuove competenze. Se al riguardo proverete entusiasmo, saprete di essere sulla buona strada.

In generale è una giornata importante per quanto riguarda il denaro, i contratti. L’opportunità di concludere un nuovo accordo relativo al lavoro vi farà sentire soddisfatti.

Oroscopo Scorpione 8 maggio: amore

In coppia: gli astri vi permetteranno di realizzare qualche progetto a due: ne sarete felici!

Soli: un/a amico potrebbe sorprendervi, vi rivelerà i sentimenti che prova per voi. E che voi provate da tempo…

Oroscopo oggi 8 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concedetevi un po’ di coccole

Oroscopo Pesci 8 maggio: umore

La dissonanza Venere-Giove al vostro segno annuncia di fidarvi dell’istinto e prendervi cura di voi stessi. Rimandate a un altro giorno alcune attività, trascorrete questo sabato nel modo più semplice possibile. Il passaggio astrale indica che rilassandovi torneranno le belle energie, in seguito sarete in grado di liberarvi della zavorra che vi impedisce di progredire.

Dovete volervi più bene! Sbizzarritevi: se da un po’ di tempo non vi regalate delle coccole, trasformatela in una priorità da ripetere più spesso.

Oroscopo Pesci 8 maggio: amore

In coppia: con il partner trascorrerete ore indimenticabili, anche sotto le lenzuola. Che giornata hot!

Soli: una persona cercherà di conquistarvi ma voi, anche se attratti, sarete freddini. Ed è un vero peccato.

