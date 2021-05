Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 10 maggio 2021: Oroscopo 10 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi Lunedì 10 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la priorità ai bisogni personali



Oroscopo Toro umore

La congiunzione Luna-Urano nel vostro segno potrebbe farvi sentire irrequieti, avere difficoltà a stare fermi un attimo, almeno mentalmente. Penserete a trilioni di cose, soprattutto a quelle che vi allontanano dalla solita routine, vi distraggono.

Se avete bisogno di impegnare le energie in eccesso pianificate qualcosa per quando avrete terminato di lavorare oppure fate una corsa, un giro in bicicletta o una lunga passeggiata. Cercate di sintonizzarvi sui bisogni personali: date loro la priorità e concedetevi delle coccole.

Oroscopo toro amore

In coppia: trascorrere dei bei momenti insieme rafforzerà la relazione: prendete l’iniziativa!

Soli: la sicurezza in voi stessi vi rende affascinanti e seducenti. Per trarne vantaggio va sfruttata al meglio!

Oroscopo oggi lunedì 10 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la realtà di una situazione

Oroscopo lunedì 10 Maggio Vergine umore

Occhio al Novilunio di domani in Toro: è in buon aspetto con Nettuno e rischiate di farvi strane idee, scambiare lucciole per lanterne. Fate appello al vostro leggendario senso critico.

E’ l’unica cosa da fare: in caso contrario chiuderete gli occhi, non vorrete vedere la realtà di una situazione. La dissonanza Venere-Giove, inoltre potrebbe costringervi a spendere più di quanto previsto, probabilmente dovrete saldare una fattura, un conto che per ora non era previsto.

Oroscopo vergine per l’amore di lunedì 10 Maggio 2021

In coppia: dopo un periodo di dubbi, la relazione dovrebbe migliorare. Stabilirete un bel dialogo.

Soli: sentite che è la giornata giusta per incontrare l’amore. E di sicuro non sbagliate, darete il via a una storia!

Oroscopo oggi Lunedì 10maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la motivazione non è al top

Oroscopo di domani lunedì 10 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Avete la sensazione, seppure temporanea, che i vostri obbiettivi siano più difficili da raggiungere oppure poco chiari. Probabilmente la motivazione non è al top e può derivare da un eccesso di impegni o perché vi siete mentalmente sforzati troppo.

Ritagliare un po’ di tempo per voi, vi aiuterà a rallentare il ritmo e a capire bene dove volete dirigervi. Sarete in grado di ritrovarvi in linea con il percorso che avete scelto.

Oroscopo capricorno amore lunedì 10 Maggio

In coppia: giornata piacevole, con il partner sarete più concilianti e lo noterà con grande soddisfazione.

Soli: con il vostro sorriso oggi potete conquistare in un batter di ciglia. Allora, dovete solo osare!

