Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 11 maggio 2021: Oroscopo 11 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi Martedì 11 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): spinti all’azione



Oroscopo Toro umore

Il Novilunio nel vostro segno, dove si trova anche Urano, offre nuove opportunità. Nelle prossime due settimane, alcuni eventi o conversazioni potrebbero spingervi all’azione, con intuizioni intelligenti che ti permetteranno di avere un’idea precisa di quali dovrebbero essere i vostri prossimi passi.

Il transito vi rende determinati, pieni di speranza ed è un atteggiamento che non mancherà di essere notato, probabile si aprano delle opportunità entusiasmanti e dinamiche. Emerge con forza il desiderio di contare, di essere al centro della scena, di essere ascoltati.

Oroscopo toro amore

In coppia: sembra che oggi con il partner abbiate una formula segreta per il nirvana sentimentale.

Soli: avete le carte in regola per vivere una grande passione con la persona che intendete conquistare.

Oroscopo oggi martedì 11 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): ampliare il raggio d’azione

Oroscopo lunedì 11 Maggio Vergine umore

La Luna Nuova in Toro al vostro segno parla di sviluppo, di ampliare il raggio d’azione e potreste dare il via a un secondo lavoro per guadagnare di più oppure sentirvi maggiormente apprezzati dal boss, dai superiori.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare notizie o informazioni che solleciteranno il vostro interesse e vi daranno la spinta per muovervi in una nuova direzione. E’ un bel Novilunio, dunque, ma visto che forma un aspetto con Nettuno, attenzione a vedere soltanto il lato positivo di una situazione.

Oroscopo vergine per l’amore di martedì 11 Maggio 2021

In coppia: di fronte a qualche piccola divergenza non dimenticate che l’amore è il principale motore della relazione.

Soli: l’insistenza di chi vi corteggia è divertente ma fino a un certo punto. Vi sentite messi sotto pressione!

Oroscopo oggi martedì 11 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): interessi inediti

Oroscopo di domani martedì 11 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Uno splendido, per voi, Novilunio in Toro che vi permette di ottenere una riuscita e vi troverete al centro della scena. Anche se non è una cosa che vi piace molto, attirerete l’attenzione e per una volta, dovrete essere orgogliosi di voi stessi! Lo siete infatti raramente, solitamente pensate che avreste potuto fare meglio ed è un peccato.

Potreste inoltre sperimentare interessi inediti, mostrare le vostre qualità: sarà liberatorio, soprattutto se smetterete di preoccuparvi di ciò che potrebbero pensare gli altri.

Oroscopo capricorno amore lunedì 11 Maggio

In coppia: oggi sarete più complici e pronti a dimostrare pienamente l’amore che provate per la dolce metà.

Soli: gli amici potrebbero presentarvi una persona con cui avrete parecchie affinità e non saranno solo intellettuali.

