Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 13 maggio 2021: Oroscopo 13 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi Giovedì 13 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): raggiungere un obbiettivo



Oroscopo Toro umore

Da oggi e fino al 28 luglio, Giove sosterà in Pesci: è un transito positivo per il vostro segno, favorisce la vita sociale, il raggiungimento degli obbiettivi. Al contempo il pianeta a voi ricorda la necessità di divertirvi di più, a impegnare le energie nelle amicizie, anche online, ampliare la cerchia delle conoscenze, entrare in gruppo, un’associazione. In questo modo vi garantirete maggiori opportunità sul piano personale e lavorativo.

Se, infine, avete intenzione di raggiungere un obbiettivo importante, sfruttate questa meravigliosa energia per renderlo una realtà.

Oroscopo toro amore

In coppia: la relazione è in un momento di grande stabilità. In ogni caso evitate di essere troppo cocciuti.

Soli: per oggi, sembra che nessuno riesca a conquistare veramente il vostro cuore.

Oroscopo oggi giovedì 13 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una proposta imperdibile

Oroscopo giovedì 13 Maggio Vergine umore

Giove entra in Pesci: fino al 28 luglio sosterà nel vostro settore delle relazioni. Nel lavoro potreste ricevere – o è già accaduto – una proposta imperdibile, che non potrete rifiutare (nonostante la vostra pura del cambiamento). Più in generale, il transito segna una fase importante per collaborare, stringere accordi vantaggiosi, migliorare eventualmente una società.

Non è escluso che nella vostra vita entri una persona con un background culturale diverso e che potrebbe avere un impatto positivo. In generale sarete più disposti ad aprirvi al mondo circostante, alla vita sociale e partecipare agli eventi.

Oroscopo vergine per l’amore di giovedì 13 Maggio 2021

In coppia: affrontate pure, se volete, argomenti complicati ma con calma, così da evitare conflitti.

Soli: in caso d’incontro, siate spontanei, naturali e tutto andrà alla grande. La conquista sarà assicurata.

Oroscopo oggi giovedì 13 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): lanciare un’attività

Oroscopo di domani giovedì 13 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Giove in Pesci, fino al 28 luglio poi tornerà in Acquario, vi spingerà ad acquisire nuove conoscenze e ad esplorare opportunità entusiasmanti. Utilizzate le vibrazioni del pianeta per lanciare un’attività su Internet, stringere nuove amicizie online e offline, per contattare persone che non sentite da un po’ di tempo e che potrebbero esservi utili.

Il transito vi rende molto convincenti, le vostre parole avranno un impatto positivo e inoltre potreste firmare un contratto di lavoro, un nuovo accordo.

Oroscopo capricorno amore giovedì 13 Maggio

In coppia: potreste organizzare una cenetta romantica oppure un fine settimana cuore a cuore.

Soli: per conquistare un cuore giocherete al gatto e al topo e sarete sorpresi di quanto funzionerà.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: più empatici

GEMELLI: pensare in grande

CANCRO: sperimentare nuove esperienze

LEONE: vantaggi nelle finanze

BILANCIA: il lavoro chiederà più impegno

SCORPIONE: i frutti del duro lavoro

SAGITTARIO: rafforzare i legami

ACQUARIO: un guadagno inatteso

PESCI: progressi negli obbiettivi