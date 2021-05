Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 14 maggio 2021: Oroscopo 14 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi Venerdì 14 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): lanciarvi in un progetto



Oroscopo Toro umore

Valutate attentamente se impegnarvi in un progetto o raggiungere un obbiettivo. Se istintivamente sentite che ha del potenziale, allora lanciatevi. Al contempo, tre pianeti in Gemelli nel vostro settore del denaro indicano che al riguardo porrete grande attenzione, vi impegnerete per migliorare la situazione. Il che andrà a vantaggio del vostro portafoglio.

L’arrivo di Giove in Pesci nel vostro settore della vita sociale vi rende più affabili e avrete voglia di fare amicizia con chi è sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo toro amore

In coppia: pensate troppo al lavoro e non vi rendete conto di trascurare il partner. E’ probabile ve ne parlerà.

Soli: per oggi, metterete in lista d’attesa chi vi corteggia, eventuali incontri e preferirete la compagnia di un amico/a.

Oroscopo oggi venerdì 14 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): vi ponete troppe domande

Oroscopo venerdì 14 Maggio Vergine umore

Il vostro è un segno che si pone sempre parecchie domande ma in questo momento, data la presenza di Mercurio in Gemelli, ancora di più, Ma al contempo il transito di Marte in Cancro indica che invece di riflettere eccessivamente dovreste lanciarvi nell’azione. Se, ad esempio, in mente avete un progetto o un’idea, dovreste concretizzare.

Ci avete pensato ma ora dovete darvi una mossa! Avete ampia possibilità di raggiungere i vostri obbiettivi per cui entrate in azione.

Oroscopo vergine per l’amore di venerdì 14 Maggio 2021

In coppia: c’è passione, intesa… Possiamo dire che oggi vivrete un momento davvero magico.

Soli: molto romantici, oggi cederete al fascino e alle parole dolci di una persona che vi corteggia.

Oroscopo oggi venerdì 14 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di rimuginare

Oroscopo di domani venerdì 14 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Alcuni problemi, è innegabile, potrebbero sembrare seri, ma soffermarvi troppo a riflettere su di loro non sarà assolutamente d’aiuto. Avete due modi per gestire la situazione: uno è continuare a rimuginare senza sosta diventando tuttavia più ansiosi, mentre l’altro è fare qualcosa di costruttivo, chiedendo ad esempio un consiglio.

Non avrete la soluzione ma se non altro otterrete una prospettiva diversa.. Il primo modo, dunque, vi succhia le energie e il secondo vi restituisce la tranquillità.

Oroscopo capricorno amore venerdì 14 Maggio

In coppia: in programma ci sono molte conversazioni: positive o negative dipenderà dallo stato della relazione.

Soli: mantenendo quell’espressione rigida è difficile che possiate conquistare. Sorridete!

