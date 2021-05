Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 15 maggio 2021: Oroscopo 15 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi Sabato 15 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): pensare alle vostre esigenze



Oroscopo Toro umore

E’ un fine settimana in cui prima di ogni altra cosa dovete soddisfare le vostre esigenze: non è un reato e non dovete sentirvi in colpa. Pensate a voi stessi, lasciate alle spalle qualsiasi problema e distraetevi! Se non lo farete, vi perderete l’opportunità di concedervi qualche piacere che vi farebbe un gran bene.

Mettete in ordine, inoltre, le priorità e potreste sentirvi motivati a rispolverare ed esaminare un progetto che per lungo tempo avete chiuso in un cassetto.

Oroscopo toro amore

In coppia: rinnoverete il dialogo e ritroverete la comprensione. Il partner ha bisogno di sentire il vostro amore!

Soli: probabile un incontro e con la persona vi intenderete a meraviglia. In ogni caso, prudenza, non si sa mai…

Oroscopo oggi venerdì 15 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): il peso delle responsabilità

Oroscopo sabato 15 Maggio Vergine umore

Nella prima parte della giornata le responsabilità o le regole vi sembreranno più pesanti del solito oppure avrete la sensazione che gli obbiettivi siano fuori dalla vostra portata e provare scoraggiamento. Invece di agitarvi o insistere, fermatevi ed eventualmente per oggi concentratevi soltanto su alcune necessarie modifiche.

Cercate di distrarvi in compagnia degli amici: ora che le restrizioni sono allentate, potete concedervi un’uscita, prendere un caffè o pranzare insieme e fare una lunga chiacchierata che tirerà su il morale!

Oroscopo vergine per l’amore di sabato 15 Maggio 2021

In coppia: sarete pronti a riconoscere, se ne avete fatti, i vostri errori e a poco a poco tornerà l’equilibrio.

Soli: deciderete di trascorrere la serata con gli amici cari e a sorpresa potrebbero presentarvi una persona che vi piacerà.

Oroscopo oggi sabato 15 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): bisogno di distrarvi

Oroscopo di domani sabato 15 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il buon aspetto tra la Luna e Urano indica che se avete bisogno di distrarvi, un amico potrebbe avere un’idea brillante a cui sarà difficile resistere. Sicuramente avete bisogno di una pausa dal lavoro e dalle responsabilità, per cui se ne avete voglia – come è probabile – provate una nuova esperienza.

Cercate di rendere diverso questo fine settimana! Non è escluso che ritroviate delle persone che,a causa della pandemia, non vedete da tempo!

Oroscopo capricorno amore sabato 15 Maggio

In coppia: dedicherete tempo e più attenzioni al partner, il che non potrà che farle/gli piacere.

Soli: se una persona vi attrae vorrete dire ciò che provate, anche se la ragione tenterà di impedirvelo.

