Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 16 maggio 2021: Oroscopo 16 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi domenica 16 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): momento di crescita personale



Oroscopo Toro umore

Per poter arrivare dove volete, dovete essere disposti a fare alcuni cambiamenti. Il Sole nel vostro segno in splendido aspetto con Plutone, è d’aiuto a rilevarli, esaminarli e poi metterli in atto. E’ un momento di grande crescita personale e di trasformazione nella carriera.

Ma per poter progredire a volte, appunto, dobbiamo cambiare. Mollate le vecchie e limitanti convinzioni e tirate fuori la forza interiore, le risorse nascoste: sappiate che potete ottenere qualunque cosa abbiate in mente.

Oroscopo toro amore

In coppia: a volte avete difficoltà a lasciarvi andare al romanticismo, agli slanci di passione ma oggi cederete ben volentieri alle richieste del partner.

Soli: in caso d’incontro non esiterete a concedere la vostra fiducia alla persona. In ogni caso, cautela…

Oroscopo oggi domenica 16 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): circondati dall’affetto degli amici

Oroscopo domenica 16 Maggio Vergine umore

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore dell’amicizia ed è qui che potrete assicurarvi una domenica piacevole. Se avete l’occasione di fare qualcosa con uno o degli amici, non rinunciate. In loro compagnia vi sentirete al top, sarete circondati d’affetto!

Potreste inoltre avere un problema riguardante una relazione personale o di lavoro e in questo sembra che parlarne con un amico di cui vi fidate vi darà sollievo, potrebbe anche dare delle idee per gestire meglio la situazione.

Oroscopo vergine per l’amore di domenica 16 Maggio 2021

In coppia: mille piccole attenzioni nei confronti del partner, manifesterete enorme tenerezza!

Soli: in caso di incontro, mostrate la generosità, la sensibilità. E’ il miglior modo per farvi notare.

Oroscopo oggi domenica 16 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nasce una splendida amicizia

Oroscopo di domani domenica 16 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Nella vita sociale sarete pronti ad ampliare gli orizzonti e l’incontro con una persona potrebbe avere un notevole impatto sulla vostra vita, dare molti spunti di riflessione. Se avete un interesse comune sarà ancora meglio poiché il fatto vi avvicinerà, nascerà una splendida amicizia.

Ma se nella vita sociale vi sentite a vostro agio in famiglia è probabile non sia la stessa musica. Un familiare potrebbe provocarvi e non saprete se reagire o meno. La cosa migliore è spiegare, rinnovare il dialogo.

Oroscopo capricorno amore domenica 16 Maggio

In coppia: la perfezione non esiste e comunque sarebbe assai noiosa. Per cui accettate il partner così com’è.

Soli: un incontro potrebbe destabilizzarvi, avrete l’impressione di non poter controllare nulla. E prenderete tempo.

