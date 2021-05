Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 17 maggio 2021: Oroscopo 17 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi lunedì 17 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): cosa volete ottenere?



Oroscopo Toro umore

Le energie sono al top e vi consentono di concentrarvi su qualcosa che avete a cuore. Cosa volete ottenere? Impegnandovi ma soprattutto non avendo dubbi sulle vostre capacità potreste fare più di quanto avete previsto.

Se avete dei progetti o volete raggiungere un obbiettivo, evitate che il critico interiore prenda il sopravvento o che altri pensino che probabilmente al riguardo non alzerete un dito. Risolutezza, rimanete saldi e dimostrate che si sbagliano di grosso.

Oroscopo toro amore

In coppia: potrebbe esserci qualche incomprensione ma evitate di scatenare liti, siate gentili. Perché inasprire la situazione?

Soli: nel corso di un appuntamento non scatterà quel clic come sperato ma non è detta l’ultima parola!

Oroscopo oggi lunedì 17 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): bugie e delusioni

Oroscopo lunedì 17 Maggio Vergine umore

Potrebbe non essere una settimana facile: la dissonanza Mercurio-Nettuno vi renderà vittime di bugie, di illusioni e delusioni. Tuttavia rispetto a ciò che vi dirà una persona finalmente aprirete gli occhi e probabilmente ciò che vedrete non vi piacerà.

Potrebbe essere esattamente il contrario di ciò che avevate immaginato, capirete che vi ha manipolato. Per molto tempo, probabilmente anni, avete rifiutato di prendere coscienza della vera natura di una relazione personale o di lavoro ma ora non potete più fare come gli struzzi.

Oroscopo vergine per l’amore di lunedì 17 Maggio 2021

In coppia: se di recente ci sono state delle incomprensioni, oggi troverete il modo di farvi perdonare.

Soli: negli affari di cuore oggi siete poco motivati e non è affatto escluso che annullerete un appuntamento.

Oroscopo oggi lunedì 17 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un cambiamento necessario

Oroscopo di domani lunedì 17 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Avete uno stato d’animo riflessivo e attento, vi sentite emotivamente vulnerabili ma è comunque una buona giornata per intrattenere contatti di lavoro, compresi i colleghi e il boss. Una piccola azione potrebbe fare la differenza nella vostra vita e potrebbe essere proprio quella che vi spinge verso il cambiamento necessario.

Mettete in mostra le vostre abilità, il talento. Anche se ci vorrà un po’ di coraggio, otterrete risultati positivi e ne sarete orgogliosi.

Oroscopo capricorno amore lunedì 17 Maggio

In coppia: fine di eventuali malintesi. Parlerete, chiarirete e tornerà l’armonia, vi sentirete appagati.

Soli: una persona avrà il raro dono di riuscire a farvi parlare… Lasciatevi andare al tenero sentimento che provate.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: meritate di progredire

GEMELLI: affermare le ambizioni

CANCRO: grande sicurezza

LEONE: un progetto sarà un successo

BILANCIA: disposti a perdonare

SCORPIONE: una collaborazione fruttuosa

SAGITTARIO: la comunicazione è al top

ACQUARIO: nelle finanze si apre un nuovo ciclo

PESCI: mostrare fermezza