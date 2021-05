Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 18 maggio 2021: Oroscopo 18 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi martedì 18 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): giornata un p’ complicata



Oroscopo Toro umore

Con la Luna in Leone, l’atmosfera è un po’ tesa, amici e familiari oggi potrebbero essere un po’ esigenti per cui evitate di parlare seguendo l’impulso del momento e, più generale, di esprimere giudizi avventati. Tenete presente che le emozioni sono contraddittorie, avete qualche desiderio impossibile da realizzare e la cosa migliore, per oggi, è essere rigorosi così da superare questa giornata un po’ complicata.

Non è il momento infine di prendere una decisione finanziaria importante o discutere i termini di un accordo.

Oroscopo toro amore

In coppia: saprete come dinamizzare la relazione e l’immaginazione sarà una grande alleata.

Soli: avete capito che l’amore non bussa direttamente alle vostra porta e oggi vi muoverete!

Oroscopo oggi martedì 18 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un incontro stimolante

Oroscopo martedì 18 Maggio Vergine umore

Potrebbe circolare un po’ di malumore o scarsa capacità di giudizio, il che indica che è meglio evitare di prendere decisioni rapide che al contrario, richiedono uno stato d’animo più lucido e tranquillo. Al contempo, con la dissonanza Mercurio-Nettuno potrebbe esserci un incontro di lavoro stimolante, avere la possibilità di lavorare insieme a una persona su un progetto interessante.

Potrebbe sollecitare il vostro entusiasmo e avrete voglia di andare avanti ma se l’istinto vi suggerisce il contrario, ascoltatelo…

Oroscopo vergine per l’amore di martedì 18 Maggio 2021

In coppia: avete bisogno di un raggio di luce che illumini la relazione e il partner potrebbe sorprendervi!

Soli: i pianeti sono complici di un incontro passionale e a fare da Cupido potrebbero essere gli amici.

Oroscopo oggi martedì 18 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete meno esigenti

Oroscopo di domani martedì 18 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Gli aspetti astrali odierni sono positivi, parlano di relax, svago e soprattutto vi invitano a pensare meno al dovere e agli obblighi. E’ noto quanto pretendete sempre da voi stessi, talvolta davvero troppo e quanto siano alte le vostre aspettative, al punto da diventare irraggiungibili e poi ve la prendete con voi stessi.

Con l’aspetto Mercurio-Nettuno ora sarete meno esigenti ma ciò, sia chiaro, è un bene e non vuol dire affatto che trascurerete doveri e responsabilità.

Oroscopo capricorno amore martedì 18 Maggio

In coppia: la pazienza è latitante ma non è un buon motivo per scattare come molle a qualsiasi cosa dica il partner.

Soli: con quell’espressione accigliata è difficile che qualcuno osi avvicinarvi… Sorridete!

