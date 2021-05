Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 20 maggio 2021: Oroscopo 20 maggio tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 20 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il punto sulle finanze



Oroscopo domani Toro umore

L’arrivo del Sole in Gemelli – segno in cui si trovano anche Mercurio e Venere – nel vostro settore delle finanze, potrebbe spingervi a fare il punto della situazione e capire se impegnarvi in un progetto coraggioso.

Di sicuro, fino al 20 giugno, è uno dei periodi migliori dell’anno per rimettere in sesto le finanze, nel caso il conto in banca non sorrida, potreste intraprendere al riguardo qualcosa di nuovo in particolare verso il 10 giugno con il Novilunio in Gemelli.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: cercherete di capire cos’è che preoccupa il partner, ne parlerete per trovare una soluzione.

Soli: un incontro è possibile ma siete molto esigenti, con aspettative alte e ciò rappresenta un freno.

Oroscopo domani giovedì 20 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): senso del dovere accentuato

Oroscopo domani giovedì 20 Maggio Vergine umore

Il Sole entra in Gemelli, fino al 20 giugno, dove già sostano Venere e Mercurio: le ambizioni sono accentuate ma al contempo il senso del dovere riguardo agli obblighi di lavoro o familiari. Chi vi circonda sarà più esigente del solito e voi, per accontentare tutti, vi farete in quattro.. Ma la cosa in fondo non vi dispiacerà.

Al momento, il Sole forma una dissonanza con Giove: potreste dover risolvere una grana amministrativa o subire un’ingiustizia e la cosa scombussolarvi. Evitate di trasformare la questione in chiodo fisso poiché la situazione si sistemerà.

Oroscopo domani vergine per l’amore di giovedì 20 Maggio 2021

In coppia: la tendenza odierna è dire tutto e il contrario di tutto. Consiglio astrale: per oggi parlate il meno possibile.

Soli: potreste incontrare una persona completamente diversa da voi e ad attrarvi sarà proprio questa differenza. Ma sarete comunque prudenti. si sistemerà.

Oroscopo domani giovedì 20 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): modificare la routine

Oroscopo di domani giovedì 20 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Sole sbarca in Gemelli, nel vostro settore del lavoro, del quotidiano e della forma fisica. Probabile siate già impegnati a modificare la routine, studiare dei modi per semplificare la vita o essere più produttivi ma ora sarete pronti a metterli in atto e vedere se vi offriranno quel vantaggio in più a cui mirate.

Al riguardo, fino al 20 giugno, durata del transito, è un momento importante per modificare. E con Venere in buon aspetto con Saturno, un’idea brillante per fare soldi potrebbe spingervi a prendere l’iniziativa.

Oroscopo domani capricorno amore giovedì 20 Maggio

In coppia: con il partner c’è armonia ma vorreste più passione. Nulla di grave, è un fatto temporaneo.

Soli: giornata favorevole agli incontri. Allora: telefono alla mano, contattate dunque gli amici e uscite!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: rapidi ed efficienti

GEMELLI: è il momento di brillare

CANCRO: una fase di bilancio

LEONE: sperimentare nuove iniziative

BILANCIA: andare oltre i limiti

SCORPIONE: la firma di un contratto

SAGITTARIO: accordi e contratti

ACQUARIO: un progetto decolla

PESCI: un problema familiare