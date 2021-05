Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 7 maggio 2021: Oroscopo 7 maggio tutti i segni

Oroscopo oggi Venerdì 7 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): entusiasmo per una novità



Oroscopo Toro umore

Con Mercurio nel vostro settore delle finanze, in questi giorni il vostro pensiero è concentrato su questioni di tipo pratico, di sicurezza e comfort. Gravitate su fatti concreti e certezze che vi semplificano la vita.

Al contempo, una volta che avrete sviluppato un’idea o avete fissato un obbiettivo, avrete voglia di scavare in profondità e ricavarne qualcosa di buono. L’entusiasmo per questa novità prenderà il sopravvento e andrete a vedere dove vi porterà.

Oroscopo toro amore

In coppia: atmosfera dolce e romantica, sarete felici delle attenzioni del partner ma voi non alzerete un dito.

Soli: conversazioni piacevoli, c’è chi vi corteggia: sfruttate la giornata mentre aspettate che arrivi di meglio.

Oroscopo oggi venerdì 7 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): assumervi qualche rischio

Oroscopo Venerdì 7 Maggio Vergine umore

E’ un’ottima giornata per riflettere in modo produttivo sulla direzione della vostra vita, sui passaggi importanti che hanno cambiato la vostra esistenza, sugli affari o il percorso nella carriera. E’ un buon momento per sviluppare ottime idee e scoprire nuovi modi per concretizzare i vostri progetti.

Ma i pianeti vi invitano anche a essere un po’ più coraggiosi e intraprendenti, ad assumervi qualche rischio, ovviamente moderato considerata la vostra nota prudenza. Facendolo, vedrete che sarete soddisfatti di voi stessi.

Oroscopo vergine per amore di venerdì 7 Maggio 2021

In coppia: sbalzi d’umore alla velocità della luce e il partner non saprà come muoversi. Siate prudenti, non allontanate chi amate!

Soli: non capirete bene cosa vuole da voi una persona che vi corteggia e come sempre per evitare delusioni vi chiuderete a riccio. L’altro/a farà lo stesso e il flirt si concluderà in un nulla di fatto.

Oroscopo oggi Venerdì 7 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): conversazioni leggere

Oroscopo di domani venerdì 7 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Per oggi privilegerete le conversazioni leggere, potreste inoltre voler prendere le distanze dai problemi, quanto meno temporaneamente, così da non pensare troppo. L’arrivo della Luna in Ariete nel vostro settore della casa e della famiglia, vi spinge verso attività confortevoli, a riprendere fiato da un punto di vista emotivo.

Potreste avere delle idee o attuare qualche metodo utile ad avere più comfort nell’abitazione oppure eliminare delle abitudini malsane.

Oroscopo capricorno amore venerdì 7 Maggio

In coppia: se desiderate un rinnovamento oggi potreste avere una bella sorpresa. Il vostro lato seducente oggi farà il suo effetto: in programma una bella serata.

Soli: più avere degli incontri oggi desiderate la rassicurante presenza degli amici. Un messaggio potrebbe comunque farvi cambiare idea.

