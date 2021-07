Oroscopo domani Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 9 luglio 2021: Oroscopo 9 luglio tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): dare il via a nuovi contatti



Oroscopo domani Toro umore

Il Novilunio in Cancro rappresenta una giornata di nuovi inizi sul fronte della comunicazione. E’ tempo di muovervi con maggiore scioltezza, assecondare la vostra curiosità, stringere nuovi contatti, esprimervi e comunicare, così da realizzare quanto avete in mente.

Se state pensando al lancio di un progetto, il semaforo è verde! Volendo potreste sfruttare il passaggio per chiamare una persona che non sentite da un po’ di tempo e da ciò derivare cose buone.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: giornata un po’ complicata. Potreste rimproverare al partner di trascurarvi o, al contrario, di lasciarvi poca libertà.

Soli: bando ai dubbi, smettete di pensare che non incontrerete mai l’amore! Uscite, ampliate gli orizzonti.

Oroscopo domani venerdì 9 luglio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): definire gli obbiettivi

Oroscopo domani venerdì 9 luglio Vergine umore

Potreste aver avuto difficoltà, nei giorni scorsi, a definire gli obbiettivi futuri ma avete capito quali vale la pena raggiungere e quali invece eliminare. Siete sul punto di conquistare la vostra libertà e di imboccare una direzione che renderà positiva la vostra vita.

Non è escluso che nel lavoro deciderete di cambiare settore oppure posto: di sicuro il Novilunio parla di un nuovo inizio. Il buon aspetto che forma con Nettuno, indicare che state andando incontro a un periodo di realizzazione: andate avanti senza timore.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 9 luglio 2021

In coppia: vi lascerete andare a piccole follie d’amore, il partner non aspettava altro!

Soli: il senso dell’umorismo oggi farà meraviglie: vi metterà in grado di conquistare un cuore…

Oroscopo domani venerdì 9 luglio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): condividere le idee

Oroscopo di domani venerdì 9 luglio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La Luna Nuova in Cancro per il vostro segno è uno dei momenti più importanti dell’anno: punta i riflettori sulle relazioni, per tutto il prossimo mese avrete la possibilità di approfondire quelle che stanno nascendo e al contempo eliminare quelle che non funzionano o alcuni atteggiamenti che vi impediscono di progredire.

Più in generale, la prossima settimana rappresenterà un eccellente momento per condividere attività e idee: lavorare insieme ad altri vi farà trarre dei vantaggi.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 9 luglio

In coppia: per appianare le tensioni oggi la cosa migliore è trovare il tempo per parlare con calma. Siate comprensivi.

Soli: vorreste conquistare una persona ma esitate. Cercate di capire bene, allora, quali sentimenti provate.

