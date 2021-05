Oroscopo oggi Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 9 maggio 2021: Oroscopo 9 maggio tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi Domenica 9 maggio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una somma di denaro



Oroscopo Toro umore

Venere esce dal vostro segno ed entrerà in Gemelli, nel vostro settore del denaro fino al 2 giugno. E’ un ottimo periodo per comprendere meglio la vostra situazione finanziaria, le vostre esigenze basilari. Venere è il governatore del vostro segno e il transito attuale fa emergere il vostro amore istintivo per il comfort e la stabilità.

E a partire da domani il pianeta potrebbe far arrivare una somma di denaro, che in questo momento per voi sarà molto gradita. Non è escluso, infine, che si verifichi un cambiamento positivo nella professione.

Oroscopo toro amore

In coppia: con Venere in Gemelli il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti, vi darà prova concreta di ciò che prova per voi!

Soli: incontrare sui siti online non è il vostro forte, avete bisogno della presenza fisica di una persona. Pazientate e arriverà.

Oroscopo oggi domenica 9 maggio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): migliorare l’immagine

Oroscopo domenica 9 Maggio Vergine umore

Venere entra in Gemelli, fino al 2 giugno sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e quest’anno a voi parla di successo. Forse non sarà eclatante, si tratterà di un passo avanti verso la realizzazione di un progetto o qualcosa che va a buon fine.

Tenete comunque presente che sarà fondamentale, ovunque, fare una buona impressione: utilizzate dunque il fascino per concludere un contratto o un accordo. Rinnovare il look, migliorarlo, potrebbe essere utile a ottenere il successo.

Oroscopo vergine per l’amore di domenica 9 Maggio 2021

In coppia: con Venere in Gemelli il partner più che mai saprà che può contare su di voi, pur di vederlo/a felice vi farete in quattro!

Soli: Venere in Gemelli potrebbe far arrivare un incontro inatteso e il cuore farà bum bum!

Oroscopo oggi Domenica 9 maggio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): dritte e consigli con i colleghi

Oroscopo di domani domenica 9 Maggio 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La cooperazione è una cosa meravigliosa, rende molto più facile la vita sul posto di lavoro. L’arrivo di Venere in Gemelli, fino al 2 giugno, rappresenta una grande opportunità per condividere dritte e consigli con colleghi o persone che svolgono la vostra stessa professione e migliorare dunque il vostro lavoro.

Più contatterete e tanto più avrete accesso ad alcune opportunità speciali. In questo segno, in ogni caso, il pianeta vi rende meno inclini del solito a dimostrare sentimenti ed emozioni.

Oroscopo capricorno amore domenica 9 Maggio

In coppia: con Venere in Gemelli, essere attenti e premurosi con il partner sarà il vostro modo per esprimere i sentimenti.

Soli: una persona sul posto di lavoro o che incontrate quotidianamente, potrebbe farvi gli occhi dolci.

