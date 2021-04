Oroscopo oggi tutti i segni 28 aprile 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 28 aprile tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 28 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): evitate di essere insistenti

Oroscopo Cancro 28 aprile: umore

Potrebbero esserci delle conversazioni intense tra voi e un’altra persona che potrebbero rafforzare o distruggere la relazione. Sebbene l’aspetto tra la Luna in Scorpione e Plutone in Capricorno sia positivo, le emozioni potrebbero avere una sfumatura ossessiva e voi diventare insistenti. Qualunque sia la natura della relazione cercate di non fare pressione.

E’ probabile infatti che un approccio rilassato, anziché uno esigente, porti a un risultato positivo. Nel pomeriggio la Luna entra in Sagittario: rilassatevi, ascoltate i segnali del corpo.

Oroscopo Cancro 28 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner potrebbe essere poco incline alla tenerezza e potreste sentirvi rifiutati. Non ne fate un dramma!

Soli: un amico potrebbe aver organizzato un incontro con una persona da presentarvi senza avervi prima consultato. Fate buon viso a cattivo gioco. Chissà, potrebbe andare bene…

Oroscopo 28 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il punto sulle finanze

Oroscopo Scorpione 28 aprile: umore

La Luna nel vostro segno – fino al pomeriggio – pur rendendovi impazienti e irrequieti al contempo vi rende molto intraprendenti, avvertirete la spinta a prendere l’iniziativa. Quando il luminare entrerà in Sagittario, la tendenza sarà a fare il punto sulle finanze anche perché non è escluso che al riguardo una questione vi faccia sentire giù di corda.

In generale, tenete presente che risparmiare sulle spese domestiche, ad esempio sfruttando al massimo tutte le offerte disponibili, vi permetterà di recuperare del denaro.

Oroscopo Scorpione 28 aprile: amore

In coppia: la sicurezza di vivere una bella storia d’amore vi regala parecchie energie. Ed è ciò che prova anche il partner.

Soli: nessuno può resistervi e se avete stretto nuove amicizie il successo è assicurato. Lasciate che una persona conquisti il vostro cuore.

Oroscopo 28 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): semplificate la giornata

Oroscopo Pesci 28 aprile: umore

Nel menu della giornata potreste avere diverse opzioni a vostra disposizione, parecchi impegni e decidere cosa fare potrebbe essere un problema. I pianeti puntano i riflettori sul vostro settore della comunicazione, del pensiero e la vostra mente è in ebollizione, motivo per cui vi sentite confusi.

Anziché complicare eccessivamente le cose, cercate di semplificarle e a considerare quante delle cose presenti sulla lista sono davvero necessarie, sono una priorità. Lasciate che a guidarvi sia l’istinto.

Oroscopo Pesci 28 aprile: amore

In coppia: eros al top e visto che siete pieni di idee oggi il cuore del partner batterà forte. Serata bollente!

Soli: potreste incontrare una persona che sarà attratta da voi e ricambierete. Potrebbe nascere una storia intensa.

