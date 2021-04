Oroscopo oggi tutti i segni previsioni 28 aprile 2021, Oroscopo Toro, Vergine, Capricorno: oroscopo 28 aprile tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 28 aprile 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): spinta positiva dagli amici



Oroscopo Toro umore

Potreste pensare di aver dedicato eccessiva attenzione ai vostri progetti e aver trascurato le persone care. Non dovete sentirvi in colpa: con tanti pianeti nel vostro segno è giusto che sia così. Assaporate l’opportunità di mettere i vostri interessi al primo posto e di portare avanti quelle cose che vi regalano entusiasmo.

Al contempo, tenete presente che la Luna in Scorpione forma un aspetto armonioso con Nettuno in Pesci: contattare gli amici può essere fonte di ispirazione e dare una spinta positiva.

Oroscopo toro amore

In coppia: qualche contrattempo e il partner ne farà le spese. Non arrabbiatevi per piccole cose!

Soli: un po’ pessimisti, oggi non alzerete un dito per andare in cerca dell’amore. E forse è un bene.

Oroscopo 28 aprile Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): eccessivamente schietti

Oroscopo vergine umore

Siete in grado di capire al volo i problemi e i punti deboli di chi avete di fronte ma chiedetevi se sia o meno il caso di parlarne apertamente. Potrebbe essere meglio tacere a meno che non vi chieda un consiglio. Cercate di riflettere su quale stato d’animo potreste scatenare e, di conseguenza, seppure senza averne l’intenzione, ferire l’altro/a.

Il buon aspetto tra la Luna in Scorpione e Plutone in Capricorno vi rende eccessivamente schietti e qualcuno potrebbe avere difficoltà ad accettarlo.

Oroscopo vergine amore

In coppia: avete la possibilità di risolvere alcune recenti difficoltà. Il dialogo è tenero e vi permette di riavvicinarvi.

Soli: se vi sentite insicuri, un incontro vi spingerà a superare le paure. E’ positivo: potrebbe trattarsi dell’anima gemella!

Oroscopo 28 aprile 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate di assumere troppi impegni

Oroscopo capricorno umore

Sapete bene quali sono gli amici di cui fidarvi e oggi ne chiamerete uno/a in grado di aiutarvi a risolvere una questione complicata. E’ probabile che sia molto informato e con un livello di esperienza perfetto per le vostre esigenze. Saranno sufficienti poche parole e la confusione scomparirà in un istante, avrete maggiore chiarezza.

Il suo rassicurante contributo vi aiuterà a trovare la direzione giusta. Al contempo non assumete, per oggi, impegni che in seguito avreste difficoltà a gestire.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: bella intesa, con il partner vivete momenti preziosi, l’amore reciproco è un insostituibile sostegno.

Soli: la determinazione e il fascino vi mettono in grado di conquistare il cuore di una persona.

