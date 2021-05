Oroscopo oggi venerdì 14 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 14 maggio per tutti i segni

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ritrovare un po’ di libertà

Oroscopo Cancro 14 maggio: umore

Il buon aspetto tra Marte nel vostro segno e Urano in Toro, potrebbe spingervi a prendere una decisione inattesa e che stupirà chi vi circonda. E’ probabile ne abbiate le scatole di alcuni limiti, vincoli e obblighi e siate sul punto di fare ciò che è necessario per ritrovare un po’ di libertà.

Cosa che vi consentirà di ottenere un progetto che avete in mente da qualche tempo. Più in generale, oggi avete voglia di scappare dal quotidiano e rilassarvi in un posto tranquillo, che vi piace.

Oroscopo Cancro 14 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: è probabile che oggi metterete in discussione qualcosa, desiderate un cambiamento.

Soli: un incontro e il cuore farà bum al primo sguardo! Scatterà una bella alchimia, proverete sensazioni uniche.

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): approfondire una conoscenza

Oroscopo Scorpione 14 maggio: umore

E’ possibile che proviate ammirazione per una persona che non conoscete da molto ma il consiglio astrale è quello di non metterla su un piedistallo. In seguito potreste scoprire che non è come avevate immaginato e provare delusione.

Cercate dunque di approfondire la conoscenza poiché è meno probabile che vi pentiate di aver sprecato tempo ed energie. Con la dissonanza Luna-Nettuno infatti è possibile un errore di giudizio, potreste scambiare lucciole per lanterne.

Oroscopo Scorpione 14 maggio: amore

In coppia: il lavoro impegna entrambi ma oggi trovate il modo di ritagliare dei momenti romantici!

Soli: Fascino, magnetismo irresistibili e oggi conquisterete in un batter di ciglia chi vi attrae.

Oroscopo oggi 14 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): i capitani della nave siete voi

Oroscopo Pesci 14 maggio: umore

Potreste avere la sensazione che alcune situazioni dipendano dagli altri ma tenete presente che i capitani della nave siete voi e il vostro destino è nelle vostre mani. Al momento potreste pensare che per quanto riguarda un progetto o una relazione, le cose non stiano andando come vorreste anzi, persino nella direzione opposta.

Per ora, lasciate fare, lasciate correre: come un fiume che si ripiega su se stesso, tutto si sistemerà a vostro vantaggio.

Oroscopo Pesci 14 maggio: amore

In coppia: il partner potrebbe non essere d’accordo su qualche vostra scelta e ciò creare delle piccole tensioni.

Soli: se pensate di voler mantenere intatta la vostra tranquillità da single, sbagliate. Oggi un incontro cambierà tutto!

