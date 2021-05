Oroscopo oggi venerdì 7 maggio 2021: Cancro, Scorpione e Pesci. Oroscopo del 7 maggio per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): condividere le vostre opinioni

Oroscopo Cancro 7 maggio: umore

Con i pianeti in Toro potreste sentirvi giustificati a rimanere fuori dalle questioni che potrebbero coinvolgervi nei drammi o nelle richieste di altre persone. Ma sarebbe una cosa davvero negativa? Se doveste ritrovarvi coinvolti in questo tipo di questioni, tenete presente che invece potrebbe avere un risvolto positivo.

Potreste avere più opportunità di influenzare determinati affari in un modo che avvantaggerà tutti e vi consentirà di condividere le vostre opinioni (in questo momento molto potenti).

Oroscopo Cancro 7 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: il partner sarà pronto/a ad appagare ogni vostro desiderio romantico o sensuale.

Soli: una persona farà battere il vostro cuore come non era mai accaduto fino a ora. Proverete emozioni inedite.

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): riflettete eccessivamente

Oroscopo Scorpione 7 maggio: umore

E’ un momento in cui avete bisogno di rilassarvi e invece rischiate di riflettere eccessivamente. Tuttavia, nonostante le vostre migliori intenzioni, potreste sentirvi insicuri. Più cercherete di andare avanti con le questioni e meno ci riuscirete. Il consiglio astrale è il seguente: mollate temporaneamente le attività quotidiane, prendete le distanze e ritagliate un po’ di tempo solo per voi.

Immergervi in un’atmosfera di pace e tranquillità, in cui sentirvi rilassati renderà più facile ottenere ciò che desiderate.

Oroscopo Scorpione 7 maggio: amore

In coppia: non cambiereste una virgola della vostra relazione. Nonostante le prove, andate avanti felici.

Soli: a scegliere oggi sarete voi. Probabilmente avete voglia di lanciare un invito e non che siano gli altri a farlo.

Oroscopo oggi 7 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettere frutto il vostro talento

Oroscopo Pesci 7 maggio: umore

I passaggi odierni vi invitano a pensare in modo produttivo e a mettere a frutto il vostro talento. Chiedetevi, ad esempio, quali delle vostre capacità potrebbero essere d’aiuto a ottenere un reddito alternativo. La cosa importante è quella di evitare che le emozioni prendano il sopravvento: usate il potere mentale per riflettere con chiarezza.

Più in generale, non permettete a nessuno di oscurare la vostra luce e di mettere a tacere la vostra visione delle situazioni: esprimete con sicurezza le vostre idee.

Oroscopo Pesci 7 maggio: amore

In coppia: il morale potrebbe non essere roseo e vi farà bene parlarne con il partner. Nulla di grave, non si può essere tutti i giorni al top.

Soli: se siete un po’ tristi, evitate di isolarvi. Pensate positivo anche se, siamo d’accordo, non è facile.

