Oroscopo per i Gemelli, Bilancia, Acquario e tutti i segni 23 marzo 2021: oroscopo 23 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo di domani 23 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): problemi di comunicazione



Oroscopo Gemelli domani 23 marzo: umore

Con la dissonanza Mercurio-Marte (nel vostro segno) le emozioni sono forti, avete parecchia energia mentale, siete impulsivi. Evitate qualsiasi attività rischiosa poiché potreste farvi male. Nel lavoro, potrebbero esserci problemi di comunicazione: voi avete le vostre idee, le vostre motivazioni e il boss ne ha altre e ciò comportare uno scontro.

Se capite che una conversazione sta prendendo una piega accesa, è meglio fare un passo indietro. Alcune cose è meglio tacerle: avrete modo di parlarne in seguito, quando l’atmosfera sarà più tranquilla.

Oroscopo Gemelli di domani 23 marzo: amore

In coppia: meno simpatici del solito, oggi potreste dire al partner cose anche un po’ spiacevoli.

Soli: l’umore non è al top vi sentite un po’ frustrati e oggi aspirate a una sola cosa: la tranquillità.

Oroscopo di domani 23 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una bella opportunità

Oroscopo Bilancia di domani 23 marzo: umore

Potrebbe arrivare una bella opportunità e siete pregati di non rifiutarla immediatamente. Con Marte in Gemelli in buon aspetto con Saturno dire “sì” sarà la cosa più giusta da fare. I due pianeti vi dotano di una forte volontà e determinazione per riuscire – lavoro o meno – in tutto ciò che intraprendete.

Anche se non avete esperienza in un settore, vale la pena di correre il rischio: Potreste dover imparare qualcosa ma ce la farete! Su un altro piano: in famiglia potrebbero riemergere alcune questioni di vecchia data, che forse avete volutamente ignorato. Oggi vi sentirete spinti a risolvere.

Oroscopo Bilancia di domani 23 marzo: amore

In coppia: il dialogo è all’insegna della dolcezza, della serenità, saprete appianare qualsiasi difficoltà.

Soli: siete irresistibili, avete le carte in regola per incontrare l’amore. Dovete solo tenere sotto controllo le emozioni.

Oroscopo domani 23 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): supererete gli ostacoli

Oroscopo Acquario di domani 23 marzo: umore

La dissonanza Mercurio-Marte, scatena emozioni forti, molta impazienza ed è facile, lavoro o vita personale, che possano esplodere dei conflitti con chi vi circonda. Un po’ diffidenti, potreste inoltre pensare che qualcuno abbia secondi fini o stia tramando alle vostre spalle. Il passaggio offusca la capacità di giudizio per cui ciò che pensate potrebbe essere davvero del tutto infondato.

E’ solo una giornata no da un punto di vista emotivo, ma per tutti i segni zodiacali. Tenete presente che presto voi raccoglierete i frutti del vostro impegno, avrete delle ricompense che vi scalderanno il cuore. Siete sul punto di superare tutti gli ostacoli.

Oroscopo Acquario di domani 23 marzo: amore

In coppia: cercate di essere meno esigenti anche perché in questo modo è inevitabile che arrivi qualche delusione.

Soli: Venere vi rende molto attraenti ma oggi pensate a tutto tranne che all’amore. Avete ben altro per la testa.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: paure infondate

TORO: no a mosse impulsive

CANCRO: questioni irrisolte

LEONE: parlare sinceramente

VERGINE: evitate di reagire

SCORPIONE: lingua super affilata

SAGITTARIO: conversazioni accese

CAPRICORNO: ritardi e contrattempi

PESCI: mettere da parte l’ego