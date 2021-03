Oroscopo per i Gemelli, Bilancia, Acquario, Segni d’Aria e tutti i segni 24 marzo 2021: oroscopo 24 marzo per tutti i segni

Oroscopo di domani 24 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): una proposta brillante



Oroscopo Gemelli domani 24 marzo: umore

La Luna Leone vi regala una splendida forma, potrebbe inoltre arrivare un’offerta inattesa, una brillante proposta di lavoro, una prospettiva professionale migliore e ne sarete felici. Tuttavia, potreste essere spinti a valutare attentamente, aver bisogno di tempo per considerare le implicazioni e riflettere su quanto per voi è importante e chiedervi quali sono le vostre possibilità.

Tuttavia, evitate di prendere eccessivamente sul serio questi pensieri. Nel giro di pochi giorni avrete una visione più positiva e vi garantirete la riuscita.

Oroscopo Gemelli di domani 24 marzo: amore

In coppia: il partner è al centro dei vostri pensieri d’amore più belli! Perché non esprimere sinceramente ciò che provate?

Soli: possibili intriganti incontri sul web o conversazioni virtuali piccantine con una persona di cui siete innamorati.

Oroscopo di domani 24 marzo 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): contatti con gli amici

Oroscopo Bilancia di domani 24 marzo: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore della vita sociale e oggi sarete spinti a entrare in contatto con gli amici, anche online. In primo piano ci sono gli obbiettivi riguardanti la realizzazione e la soddisfazione personale. E non è escluso che una delle vostre relazioni vi faccia un’offerta che vi farà saltare di gioia.

Qualcosa su cui rifletterete, certo, poiché non vorrete – e giustamente – dire sì immediatamente ma lascerete capire che vi piace e che darete una risposta nel giro di poco tempo.

Oroscopo Bilancia di domani 24 marzo: amore

In coppia: dal partner vi aspettate qualcosa che non arriverà e potreste sentirvi fortemente delusi e frustrati.

Soli: attendete da una persona un segnale che non arriva. Rilassatevi e non prendete le cose troppo sul serio.

Oroscopo domani 24 marzo 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): belle novità

Oroscopo Acquario di domani 24 marzo: umore

La Luna in Leone, sosta nel vostro settore delle relazioni ed probabile che arrivi una buona notizia, ad esempio che un colloquio è andato a buon fine e siete stati assunti, inizierete un nuovo lavoro. In generale per il vostro segno ci sono delle belle novità e se non sono ancora arrivate, potete star certi che si presenteranno nel giro di poco tempo.

Riguardano probabilmente qualcosa che vi farà guadagnare parecchio, evidentemente una volta conclusa la negoziazione. Al contempo, la Luna forma alcune dissonanze e potrebbe scatenare delle tensioni nelle relazioni personali, in particolare in famiglia.

Oroscopo Acquario di domani 24 marzo: amore

In coppia: tesi e nervosi discutete per qualsiasi piccola cosa e la situazione con il partner oggi si complica.

Soli: per oggi, con lo stato d’animo che avete, è meglio rimandare ad altra data gli appuntamenti e incontri.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: in splendida forma

TORO: ipersensibili, orgogliosi

CANCRO: seguire l’istinto

LEONE: una proposta vantaggiosa

VERGINE: semplificare la vita

SCORPIONE: discussioni familiari

SAGITTARIO: no ai rapporti di forza

CAPRICORNO: offrirvi qualcosa di speciale

PESCI: sfruttare le idee