Oroscopo per il Cancro, Scorpione, Pesci e tutti i segni 23 marzo 2021: oroscopo 23 marzo, amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo 23 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): questioni irrisolte

Oroscopo Cancro 23 marzo: umore

Nel cielo astrale ci sono delle turbolenze, la dissonanza tra la Luna nel vostro segno con Plutone potrebbe far riemergere delle questioni irrisolte in una relazione personale o di lavoro. Al contempo, l’aspetto tra Mercurio-Marte indica che affrontando al riguardo una conversazione, la persona che avrete di fronte potrebbe gettare benzina sul fuoco e scatenare un incendio.

D’altra parte anche voi siete impazienti, irrequieti e ciò comportare stress. Muovetevi, dunque con saggezza, impegnatevi in qualcosa di costruttivo. Non entrate in polemiche sterili, rimandate per oggi qualsiasi discussione.

Oroscopo Cancro 23 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: passione al top e se il partner è sulla vostra stessa lunghezza d’onda, la serata sarà memorabile.

Soli: potreste lanciarvi tra le braccia del primo arrivato. E fate bene, bisogna approfittare dei bei momenti, anche se passeggeri.

Oroscopo 23 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): lingua super affilata

Oroscopo Scorpione 23 marzo: umore

Con la dissonanza Mercurio-Marte, nel vostro territorio potrebbe circolare un po’ di frustrazione, E’ un aspetto che spinge ad azioni rapide impulsive e vi dota di una lingua super affilata. Occhio, seppure senza volerlo, a tagliare i ponti…

Una questione personale o lavorativa – o forse entrambe – da qualche tempo potrebbe infastidirvi parecchio. Da una parte avete timore di prendere una decisione poiché vi sembrerà troppo radicale ma al contempo sarete spinti e vi è difficile resistere a operare un cambiamento.

Oroscopo Scorpione 23 marzo: amore

In coppia: il partner potrebbe avercela con voi e farete di tutto per placare la sua collera. Basterà?

Soli: se avete dei dubbi su una persona, non prendete iniziative. Mercurio offusca la capacità di giudizio.

Oroscopo 23 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): mettere da parte l’ego

Oroscopo Pesci 23 marzo: umore

Evitate di cedere alla pressione di parlare o muovervi velocemente poiché potrebbero nascere dei problemi. Cercate di non saltare a con conclusioni affrettate e caso di disaccordo, la cosa migliore è che mettiate da parte l’ego. La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe acuire le tensioni tra i vostro bisogni personali e quelli dei familiari.

La chiave per vivere una giornata tranquilla è dedicarvi a un’attività creativa, ritagliare del tempo solo per voi. Avrete la possibilità, in questo modo, di esaminare alcuni aspetti della vostra vita e poter cambiare alcune cose.

Oroscopo Pesci 23 marzo: amore

In coppia: atmosfera un po’ tesa ma solo perché trasmetterete il vostro nervosismo alla dolce metà.

Soli: la solitudine vi pesa, ma pensate agli aspetti positivi del vostro status. Anche se è difficile.

