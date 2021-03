Oroscopo per il Cancro, Scorpione, Pesci, Segni d’Acqua e tutti i segni 24 marzo 2021: oroscopo 24 marzo per tutti i segni

Oroscopo 24 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): seguire l’istinto

Oroscopo Cancro 24 marzo: umore

Potreste non credere completamente a un’offerta di lavoro che sembra troppo bella per essere vera. Ma è la Luna in Leone che crea aspetti dissonanti a darvi quella sensazione. Se l’istinto vi dice di accettare, va seguito: dite “sì” e provate questa opportunità. Al momento siete in una fase top per andare avanti con i vostri obbiettivi e le ambizioni, vale la pena dunque prendere in considerazione tutto ciò che è d’aiuto a progredire.

Non è escluso, inoltre, che in programma ci sia un contratto, un accordo o un’assunzione: qualcosa che ai vostri occhi è molto importante.

Oroscopo Cancro 24 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: potreste provare un po’ di frustrazione riguardo alla relazione. Siete pregati di non dare l’intera responsabilità al partner.

Soli: gli aspetti astrali odierni non sono favorevoli alle storie d’amore. Per ora dovete pazientare.

Oroscopo 24 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): discussioni familiari

Oroscopo Scorpione 24 marzo: umore

Con la Luna in Leone siete pronti a lavorare sodo, più del solito. Siete spinti a sintonizzarvi su qualsiasi questione riguardante la carriera e la reputazione. Tuttavia la parola pazienza deve essere il mantra della giornata: potrebbe riemergere un rapporto conflittuale con un collega ma la differenza è che ora Venere, pianeta della pace e dell’armonia, è al vostro fianco.

Parlate delle vostre esigenze nell’ambiente di lavoro con chiarezza e sicurezza, potete farlo. Al contempo, la Luna è in dissonanza con Saturno: aspetto pesantuccio che potrebbe scatenare serie discussioni familiari.

Oroscopo Scorpione 24 marzo: amore

In coppia: in caso di conflitto, penserete che a fare il primo passo debba essere il partner. Potreste anche essere dalla parte della ragione ma… chiudere un occhio?

Soli: la comunicazione non è al top, per oggi meglio evitare di fare dichiarazioni d’amore alla persona che vi attrae.

Oroscopo 24 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): sfruttare le idee

Oroscopo Pesci 24 marzo: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore del lavoro e del benessere, forma delle dissonanze che potrebbero spingervi, ove possibile, a ridurre il programma della giornata. Se una situazione vi sta causando dei problemi, rappresenta un ostacolo, dedicare un po’ di tempo a rifletterci vi metterà in grado di modificarla. Qualunque sia la conclusione a cui giungerete, dovrete agire velocemente.

Piedi per terra e concentratevi: se non farete nulla, le cose rimarranno come sono. In generale: le idee che avete sono il primo passo ma è vitale il modo in cui le realizzate. A cosa servono se non le sfruttate?

Oroscopo Pesci 24 marzo: amore

In coppia: se riuscirete ad allontanarvi dai piccoli dettagli che vi destabilizzano, la serata con il partner sarà molto piacevole.

Soli: potrebbe esseri un incontro sul posto di lavoro o in un luogo che frequentate quotidianamente. No alla diffidenza, approfondite la conoscenza.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: in splendida forma

TORO: ipersensibili, orgogliosi

GEMELLI: una proposta brillante

LEONE: una proposta vantaggiosa

VERGINE: semplificare la vita

BILANCIA: contatti con gli amici

SAGITTARIO: no ai rapporti di forza

CAPRICORNO: offrirvi qualcosa di speciale

ACQUARIO: belle novità