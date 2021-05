Oroscopo per il segno dei Gemelli, Bilancia, Acquario 1 maggio 2021, le previsioni: Oroscopo 1 maggio per tutti i segni

Oroscopo 1 maggio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): attenzione agli equivoci



Oroscopo Gemelli domani 1 maggio: umore

E’ un sabato in cui potrebbe esserci un equivoco. Se vi sembreranno convincenti, potreste prendere alla lettera le parole di una persona. Fortunatamente, un potente aspetto Mercurio- Plutone indica che potrebbe entrare in gioco il vostro istinto e farete alcune domande, ignorando tutto ciò che non suona come vero.

Al contempo, l’odierna Luna in Capricorno vi spingerà a ritagliare un po’ di tempo tranquillo lontano dal mondo. Oggi siete più inclini a guardare, osservare, esaminare anche le emozioni represse.

Oroscopo Gemelli di domani 1 maggio: amore

In coppia: tante piccole attenzioni, all’occorrenza accetterete un compromesso con un sorriso. E ciò ravviverà la passione!

Soli: fascino, simpatia e istinto. Quest’ultimo vi guiderà verso la persona giusta, che conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 1 maggio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): avete bisogno di riposo

Oroscopo Bilancia di 1 maggio: umore

Con la Luna in Capricorno provate il forte desiderio di rilassarvi, evitare tutto ciò che vi affaticherebbe. Ma è importante che lo sappiano anche le persone care. In caso contrario farebbero le solite, continue richieste. Per ricaricare le batterie avete bisogno di riposo!

Al contempo in questi giorni potrebbe emergere qualcosa di positivo riguardante le finanze e sentirvi sollevati. Nel caso doveste firmare dei documenti assicuratevi che sia la cosa giusta per voi. In seguito non potrete tirarvi indietro.

Oroscopo Bilancia di 1 maggio: amore

In coppia: circolano tensioni, puntate un po’ troppo spesso il dito sui difetti del partner. Cambiate musica.

Soli: la giornata non promette incontri eclatanti ma in ogni caso mantenete l’ottimismo!

Oroscopo 1 maggio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in modalità “eremita”

Oroscopo Acquario di 1 maggio: umore

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno e la cosa migliore sarebbe concedervi una pausa dalle pressioni, rilassarvi e regalarvi un po’ di tempo solo per voi, fare ciò che più vi piace. Ma è probabile che voi per primi avrete voglia di entrare in modalità “eremita”, godere di un po’ di tranquillità.

Tenete presente che con i passaggi odierni c’è inoltre la possibilità che nascano dei disaccordi, per è importante esprimervi con delicatezza.

Oroscopo Acquario di 1 maggio: amore

In coppia: un po’ di insicurezza vi spingerà alla possessività e non è detto che faccia piacere al partner.

Soli: sognate di incontrare la persona giusta ma idealizzate talmente l’incontro da non vivere il presente.

