Oroscopo per il segno dei Gemelli, Bilancia, Acquario 30 aprile 2021, le previsioni: Oroscopo 30 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 30 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): sotterrare l’ascia di guerra



Oroscopo Gemelli domani 30 aprile: umore

La Luna in Sagittario sosta nel vostro settore delle relazioni e in buon aspetto con Giove vi doterà di uno stato d’animo conviviale, avrete voglia di entrare in contatto – al telefono od online – con amici o familiari. Nei rapporti di lavoro o personali, se avete intenzione di chiedere qualcosa mostrerete un approccio affascinante e convincente (evitate comunque di essere insistenti).

E se avete avuto, più in generale, delle discussioni è la giornata ideale per sotterrare l’ascia di guerra.

Oroscopo Gemelli di domani 30 aprile: amore

In coppia: se di recente ci sono state delle tensioni oggi toccherete con mano un miglioramento.

Soli: puntate a chi è davvero degno del vostro tempo, del vostro amore e ricordate il passato è… passato!

Oroscopo di domani 30 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): prendere decisioni importanti

Oroscopo Bilancia di domani 30 aprile: umore

La congiunzione Sole-Urano in Toro potrebbe stimolare il desiderio di apportare nella vostra vita dei cambiamenti duraturi. Potreste sentire un campanello d’allarme oppure esserci un evento inaspettato che vi spingerà a eliminare la dipendenza, o cambiare approccio, riguardo alle relazioni e alle questioni di denaro. Se in qualche modo vi siete sentiti alla mercé di qualcuno proverete una forte spinta a liberarvi definitivamente.

Cercate infine di utilizzare le energie del passaggio per apportare con coraggio un significativo rinnovamento, prendere delle decisioni importanti.

Oroscopo Bilancia di domani 30 aprile: amore

In coppia: avrete voglia di rivoluzione qualcosa nella relazione, sentite che c’è bisogno di una scossa.

Soli: sapete bene qual è il tipo di relazione tossica che dovete evitare. E da oggi ne starete alla larga!

Oroscopo domani 30 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): staccare la spina

Oroscopo Acquario di domani 30 aprile: umore

E se per oggi decideste di staccare la spina, evitare che a prendere il sopravvento siano le paure e le ansie? E’ più facile da dire che da fare, è vero, ma alla fine si tratta di controllare ciò che passa nella vostra mente.

Potete decidere se triplicare i pensieri cupi oppure concentrare l’attenzione su altro: un gioco, una conversazione telefonica con un amico, un bel film alla tv. In poche parole, tutto ciò che v’impedirà di pensare eccessivamente non potrà che essere positiva.

Oroscopo Acquario di domani 30 aprile: amore

In coppia: bisogno di parlare a cuore aperto con il partner, cosa che non accade spesso, e vi farà un gran bene.

Soli: i pianeti vi invitano a fare il punto della situazione sentimentale, su ciò che davvero desiderate.

