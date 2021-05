Oroscopo per il segno del Cancro, Scorpione, Pesci 1 maggio 2021, le previsioni: Oroscopo 1 maggio tutti i segni

Oroscopo 1 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sfruttare le vostre qualità

Oroscopo Cancro 1 maggio: umore

Potreste avere molte più capacità di quelle che pensate e oggi potrebbe essere che qualcuno lo faccia notare. Con gli attuali transiti vi renderete finalmente conto di quanto abbiate minimizzato le vostre qualità. Pronto a vivere al massimo il vostro potenziale? Un aspetto astrale che parla di trasformazione a voi consiglia di andare oltre i vostri limiti e puntare in alto!

Al contempo l’odierna Luna in Capricorno nel vostro settore delle relazioni indica la possibilità di rinfrescare un legame stagnante.

Oroscopo Cancro 1 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: gli astri a voi dicono di dare uno sguardo attento alle cose positive della relazione. Non trascurare alcun dettaglio.

Soli: sembra siate intenzionati a dichiarare il vostro amore: se lo farete con sincerità e delicatezza farete centro.

Oroscopo 1 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un’intuizione importante

Oroscopo Scorpione 1 maggio: umore

Per quanto abbiate provato ad andare in fondo a una questione, potrebbe esservi sembrata impossibile. Non importa quanto abbiate tentato di definirla bene, avete avuto la sensazione che non fosse alla vostra portata e vi sfuggisse.

Tuttavia oggi qualcosa potrebbe cambiare: il buon aspetto tra Mercurio e Plutone, indica che un’intuizione chiave potrebbe aprire la strada a una nuova comprensione. Scavare in profondità, con grande e determinata concentrazione renderà la questione finalmente accessibile.

Oroscopo Scorpione 1 maggio: amore

In coppia: sfrutterete la giornata in piena libertà e insieme al partner lascerete alle spalle i problemi del quotidiano.

Soli: grazie all’effetto calamita, oggi catturerete il cuore di una persona piena di passione come voi!

Oroscopo 1 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): prendere le distanze da un’illusione

Oroscopo Pesci 1 maggio: umore

La Luna in Capricorno punta i riflettori sulle amicizie e oggi ricevere inviti, entrerete in contatto con gli amici anche online. E’ il momento ideale per chiamare le persone a cui volete bene. Se ultimamente avete dubitato di voi stessi, una conversazione potrebbe avere il potere di farvi sentire decisamente meglio.

Le parole sagge di una persona vi rimetteranno in carreggiata. Inoltre, un amico o un conoscente potrebbe darvi informazioni veritiere che vi metteranno in grado di prendere le distanze da un’illusione.

Oroscopo Pesci 1 maggio: amore

In coppia: avete le stesse idee nello stesso momento e se non è questa la vera complicità…

Soli: l’aria profuma d’amore e qualsiasi conversazione o incontro parla di una storia con una persona sincera.

