Oroscopo per il Toro, Vergine, Capricorno 24 marzo 2021, Segni di Terra e tutti i segni: oroscopo 24 marzo per tutti i segni

Oroscopo 24 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): ipersensibili, orgogliosi



Oroscopo Toro umore

La Luna in Leone in aspetto con altri pianeti, potrebbero rendervi consapevoli del livello di pressione a cui vi siete sottoposti ultimamente. È ora di essere più gentili con voi stessi, riservarvi delle attenzioni. Al contempo oggi siete ipersensibili, orgogliosi.

Penserete, forse a torto, che le persone care non vi tengano nella giusta considerazione, non vi valorizzino abbastanza. E’ ovviamente e lo ribadiamo il vostro punto di vista. Per cui, tiratevi su e lasciate alle spalle questi pensieri frustranti e irritanti.

Oroscopo toro amore

In coppia: sembra vogliate stare un po’ per conto vostro e il partner è dispiaciuto per questo atteggiamento. Dite semplicemente che avete bisogno di un po’ di tranquillità.

Soli: gli incontri ci sono ma dovrete fare un piccolo sforzo e andare incontro agli altri, aprirvi.

Oroscopo 24 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): semplificare la vita

Oroscopo vergine umore

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno e in aspetto con altri pianeti, potrebbe spingervi a riflettere su quelle questioni di lavoro che non vi soddisfano, come avevate sperato. Se vi ritrovate sommersi da mille compiti e impegni, i transiti odierni rappresentano un’opportunità per semplificare la vita.

Eliminate quei progetti che non vi offrono un buon profitto economico e, se siete nel mondo degli affari, concentratevi su quelli che vi fanno guadagnare o comunque offrono importanti vantaggi. Farà la differenza.

Oroscopo vergine amore

In coppia: avete la sensazione che il partner vi trascuri, di non essere la priorità. Evitate rimproveri fuori luogo.

Soli: cercate di analizzare meno la vita affettiva ma soprattutto evitate di piangervi addosso. Ritrovate il sorriso, ci sarà chi s’interesserà a voi!

Oroscopo 24 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): offrirvi qualcosa di speciale

Oroscopo capricorno umore

Il vostro approccio tenace, costante dovrebbe essere sul punto di dare i frutti. Oggi, un po’ di scaltrezza, potreste superare un ostacolo di tipo finanziario che ha limitato le vostre possibilità di agire. Sarà come una boccata d’aria fresca, vi sentirete sollevati. Al contempo, potreste aver voglia di apportare un cambiamento in casa, renderla più accogliente, confortevole.

Tuttavia non è detto che lo concretizzerete immediatamente. Ma è una bella giornata per coccolarvi, offrirvi qualcosa di speciale: vi sentirete splendidamente rilassati!

Oroscopo capricorno amore

