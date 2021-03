Oroscopo per il Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni 23 marzo 2021: oroscopo 23 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo 23 marzo 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): no a mosse impulsive



Oroscopo Toro umore

Per oggi, potrebbe essere saggio rallentare e prendere le cose con calma. Probabile abbiate intenzione di fare esattamente il contrario poiché un’idea che vi consentirebbe di guadagnare di più vi rende entusiasti, vi spingerà ad andare avanti.

Ascoltate la voce interiore, evitate di fare mosse impulsive, di lanciarvi- come vorrebbe la dissonanza Mercurio-Marte – poiché in seguito potrebbero entrare in gioco altri fattori che arricchiranno l’idea, la renderanno più valida. Per ora concentratevi su come potreste risparmiare di più, apportare eventuali modifiche al budget.

Oroscopo toro amore

In coppia: farete di tutto per coinvolgere il partner nei vostri desideri più folli. Serata bollente.

Soli: molto intraprendenti e sicuramente vi garantirete una conquista. Potrebbe esserci un invito a sorpresa.

Oroscopo 23 marzo Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di reagire

Oroscopo vergine umore

La dissonanza Mercurio-Marte vi dota di parecchie energie per portare a termine una quantità di compiti e di impegni ma al contempo vi rende molto reattivi, rischiate di parlare a ruota libera e dire cose di cui in seguito pentirvi. Non è escluso che nel lavoro in particolare potrebbero provocarvi, il boss vi sembrerà particolarmente rigido e insensibile.

Calma, non reagite e tenete presente che il vostro segno è sulla strada di un’evoluzione personale o di lavoro. Troverete, se lo vorrete, altre opportunità, vi sentirete più liberi e il cambiamento sarà positivo e vantaggioso.

Oroscopo vergine amore

In coppia: circolano tensioni e se desiderate mantenere l’intesa è indispensabile uno sforzo. Cercate di essere più affettuosi.

Soli: se una persona vi attrae, potreste vedere segnali inesistenti. Per oggi, evitate di fidarvi dell’istinto.

Oroscopo 23 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ritardi e contrattempi

Oroscopo capricorno umore

Con la dissonanza Mercurio-Marte, oggi potrebbero verificarsi dei ritardi, dei contrattempo per cui è importante essere flessibili. Non perdete di vista eventuali scadenze, fate un elenco di cose da fare e organizzatevi. Non è escluso che dobbiate prendere una decisione e siate esitanti, poco sicuri di voi. Eppure, se ascoltaste l’intuito, la vostra sensibilità, di sicuro non sbagliereste.

Lasciate che prendano il sopravvento, anche se non è nelle vostre corde. Per quanto riguarda le questioni familiari, potreste trovarvi a svolgere il ruolo di mediatori in una situazione difficile. Sarete di grande aiuto.

Oroscopo capricorno amore

In coppia: con il partner volete imporvi e si irriterà. Cercate di misurare le parole, non è poi così difficile.

Soli: il fascino è al top e potreste conquistare. Certo, se continuate a stare chiusi in casa…

