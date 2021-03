Oroscopo per l’Ariete, Leone, Sagittario 23 marzo 2021: oroscopo 23 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo del 23 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): paure infondate

Oroscopo Ariete umore

La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe rendervi esitanti, avere dei dubbi sul da farsi. Ma i vostri dubbi potrebbero essere basati non tanto sulle informazioni quanto su paure infondate. A meno che non le ignoriate, le emozioni potrebbero portavi fuori strada.

Esaminate invece i fatti, perché è così che potreste aumentare la fiducia in voi stessi e andare avanti dando il meglio. L’aspetto astrale potrebbe rendervi nervosi ma canalizzare le energie in uno sport o un’altra attività, o impegnandovi a fondo nel lavoro vi placherete.

Oroscopo di Ariete 23 marzo amore

In coppia: le conversazioni puntano sul futuro. Ed è un buon segno. A unirvi è l’amore e la complicità.

Soli: l’amore brilla! Potreste stringere un legame con una persona che fino a ieri sembrava inaccessibile.

Oroscopo di domani 23 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): parlare sinceramente

Oroscopo martedì Leone umore

Lavoro o vita personale, l’atteggiamento di una persona potrebbe scatenare la vostra perplessità. Se ciò che dice e ciò che fa è in netta contraddizione, potreste chiedervi quali sono le reali motivazioni. La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe spingervi a immaginare ogni genere di cosa.

Ma parlando sinceramente, con gentilezza, potreste risolvere la questione con grande facilità. Non è la giornata giusta, inoltre, per capire il significato di un problema che ritenete urgente: in seguito vi sembrerà infatti decisamente meno importante.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: non potete controllare a tutto campo ciò che fa il partner. E oggi lo capirete, anche perché voi stessi volete più libertà.

Soli: non sapete bene cosa volete, c’è un conflitto tra la vostra indipendenza e il bisogno d’amare.

Oroscopo 23 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): conversazioni accese

Oroscopo 23 marzo Sagittario: umore

Raramente siete permalosi, lunatici, eppure oggi vi sarà difficile controllare questo stato d’animo. La dissonanza Mercurio-Marte potrebbe spingervi ad avere conversazioni sincere ma un po’ accese, faccia a faccia che non saranno esattamente gentili. Potreste ad esempio risentirvi se qualcuno sembra ficcare il naso nelle vostre questioni familiari e voi invece parlarne il meno possibile.

L’aspetto astrale, indica che la persona potrebbe avere a cuore il vostro interesse, anche se non potete capirlo immediatamente. Se arriva un consiglio, dunque, cercate di ascoltare.

Oroscopo Sagittario 23 marzo: amore

In coppia: qualche difficoltà, la tensione è palpabile e potrebbero scatenarsi delle discussioni.

Soli: giornata propizia agli incontri ma voi non ne avete voglia. Preferite fare il punto della situazione.

