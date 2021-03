Oroscopo per l’Ariete, Leone, Sagittario 24 marzo 2021, Segni di Fuoco e tutti i segni: oroscopo 24 marzo per tutti i segni

Oroscopo del 24 marzo 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): in splendida forma

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Leone è in buon aspetto con Marte e vi spinge a esaminare le vostre priorità, risveglia il vostro entusiasmo per gli interessi, i progetti, lo studio. Al riguardo vi piacerà impegnare le energie. Oggi siete in splendida forma, avete grande sicurezza in voi stessi e pronti a fare mille cose, a trasformare alcuni sogni in realtà.

Tuttavia ma occhio a disperdervi poiché rischiate di non arrivare al dunque… Concentrazione e arriverete al punto più velocemente. A parte questo potrebbe entrare una somma di denaro.

Oroscopo di Ariete 24 marzo amore

In coppia: l’intesa è al top, con il partner c’è passione e complicità. Vi sentite entrambi appagati.

Soli: è possibile un incontro con una persona affascinante, dinamica, che ha la stessa vostra sensibilità.

Oroscopo di domani 24 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una proposta vantaggiosa

Oroscopo mercoledì Leone umore

Se nei confronti di un amico o un familiare avete commesso un errore, anche se piccolo ammetterlo sarà importante, quanto meno se volete mantenere buoni rapporti. Potreste al riguardo avere delle difficoltà ma farlo, vi renderà ancora più cari ai loro occhi.

La Luna nel vostro segno, oggi è in buon aspetto con Sole e Venere in Ariete: in splendida forma e potrebbe arrivare una proposta vantaggiosa o sarete voi a farla e convincenti, affascinanti come siete sarà difficile che arrivi un rifiuto.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: potreste rimproverare al partner la mancanza di attenzioni ma in parte siete responsabili anche voi.

Soli: conversazioni via social con una persona, sembra abbiate parecchi interessi in comune. Fisserete un incontro dal vivo appena possibile.

Oroscopo 24 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): no ai rapporti di forza

Oroscopo 24 marzo Sagittario: umore

A volte pensate di saperne più degli altri. Potreste anche avere ragione ma la prepotenza non aiuta. Dite no ai rapporti di forza con una persona cara in particolare. In generale l’odierna Luna in Leone è in ottimo aspetto con Sole e Venere in Ariete: è una giornata in cui provate gioia, senso di benessere, vi sentite in forma.

E non è escluso vi facciano complimenti per la vostra immagine, il look che in questo momento sembra stiate curando in modo particolare.

Oroscopo Sagittario 24 marzo: amore

In coppia: sembra viviate una seconda luna di miele! Siete innamorati e sexy più che mai.

Soli: non passate inosservati, il vostro fascino è intrigante. E se ne approfittaste per dichiarare il vostro amore?

