Oroscopo per tutti i segni 1 aprile 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 1 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 1 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): concedetevi di sognare

Oroscopo Cancro 1 aprile: umore

E’ una giornata in cui è possibile che sarete costretti ad affrontare qualche fastidio o consigli e critiche sgraditi ma, sia chiaro, nulla che non possiate gestire egregiamente. Cercate di non prendere troppo sul serio alcune osservazioni, anche se potrebbero contrariarvi.

Mantenete la calma e godete dei bei momenti che arriveranno, quando possibile concedetevi di sognare: stare al mare – l’acqua è il vostro elemento – prendere il sole potrebbe già contribuire a rilassarvi. Non è escluso che nel lavoro abbiate un maggiore carico di impegni o ci sia un cambiamento del vostro status professionale: in seguito si rivelerà vantaggioso.

Oroscopo Cancro 1 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: per oggi, la cosa migliore è evitare di parlare di argomenti spinosi e, in generale, tenere sotto controllo le parole.

Soli: se avete intenzione di incontrare l’anima gemella forse dovreste decidere di uscire, frequentare anche online.

Oroscopo 1 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): conversazioni decisive

Oroscopo Scorpione 1 aprile: umore

Sarete spinti, oggi e domani, ad avere conversazioni importanti con una persona, che potrebbero essere persino decisive. Se al riguardo avete esitato a prendere una decisione o vi siete chiesti se state facendo la cosa giusta, dotati di una dose extra di lucidità, sarete pronti a fare ciò che è necessario per trovare la chiusura.

La conversazione potrebbe comportare una strigliata oppure il dover uscire da una situazione difficile, ma voi sarete comunque pronti. E una volta fatto, potreste chiedervi perché non vi siete mossi prima.

Oroscopo Scorpione 1 aprile: amore

In coppia: i sentimenti sono forti ma oggi ci sono delle tensioni. Evitate di mettere in discussione la relazione ogni volta che il partner non è d’accordo con voi.

Soli: oggi prenderete in considerazione i lati positivi del vostro status, vi direte che la vita non è poi così spiacevole.

Oroscopo 1 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): molto convincenti

Oroscopo Pesci 1 aprile: umore

Mercurio nel vostro segno è in armonia con Plutone in Capricorno. L’aspetto astrale scatena un forte desiderio di sistemare le cose, organizzarvi e occuparvi degli affari. Al contempo, vi dota di forza, di potere di convincimento che non sempre avete.

Se in vista avete una conversazione importante, una negoziazione, vendere qualcosa o ottenere il supporto da qualcuno, direte le parole giuste al momento giusto e chi avete di fronte non potrà che concordare. Muovetevi dunque con sicurezza poiché uscirete vincenti.

Oroscopo Pesci 1 aprile: amore

In coppia: metterete mano insieme a progetti lasciati in secondo piano e con il partner sarete d’accordo su tutto.

Soli: gli astri annunciano nuovi incontri ma, da parte vostra, cercate di essere un pochino meno esigenti.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: parlare con franchezza

TORO: una fase totalmente nuova

GEMELLI: accettare una sfida

LEONE: essere pazienti

VERGINE: puntare alla leggerezza

BILANCIA: costruire su basi solide

SAGITTARIO: il quotidiano vi pesa

ACQUARIO: trasformare i sogni in realtà

CAPRICORNO: conversazioni cuore a cuore