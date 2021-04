Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 10 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): nervi a fior di pelle

Oroscopo Cancro 10 aprile: umore

Con la Luna In Ariete, avete i nervi a fior di pelle ma cercate di pesare le parole poiché ciò che direte – amici, colleghi o familiari – avrà un impatto e delle conseguenze su chi vi circonda. Non è escluso che in famiglia, sarete costretti a mostrare fermezza e ciò vi farà sembrare il caporale di giornata che fa rispettare le regole ma d’altra parte a volte è indispensabile.

Ma con i pianeti in Ariete e la prossima Luna Nuova, è possibile che istintivamente sarete autoritari: non dimenticate di essere giusti.

Oroscopo Cancro 10 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: pur stando bene in compagnia del partner, è probabile non abbiate voglia di partecipare alle conversazioni.

Soli: giornata in cui vi piacerà rimanere nel vostro piccolo mondo e fantasticare sul futuro grande amore.

Oroscopo 10 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tensioni nel lavoro

Oroscopo Scorpione 10 aprile: umore

La Luna in Ariete potrebbe scatenare delle tensioni nel lavoro, potrebbe presentarsi un ostacolo impegnativo, che crea stress. La cosa migliore è evitare di voler prendere verbalmente il controllo della situazione: a volta il silenzio è la risposta più giusta. Lasciate che ad agitarsi siano i colleghi e il boss.

In generale, anche con le persone care, anche se non siete d’accordo su alcune questioni, evitate di dire cose che nemmeno pensate, colpire alcuni tasti dolenti. Cercate di rivendicare le vostre opinioni con diplomazia.

Oroscopo Scorpione 10 aprile: amore

In coppia: potrebbe instaurarsi un braccio di ferro in cui entrambi vorrete avere la meglio. Calma…

Soli: la solitudine vi pesa parecchio ma spiace dirlo oggi non è aria di avventure e flirt.

Oroscopo 10 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): contenere le spese

Oroscopo Pesci 10 aprile: umore

Con la Luna in Ariete le emozioni sono profonde e potreste essere attratti – seppure sul piano dell’amicizia- da una persona. Avrete la bella sensazione di conoscerla da sempre. In generale, attenzione: la dissonanza Marte-Nettuno è ancora attiva e non dovete fidarvi delle belle apparenze né di belle parole.

A parte questo, siete pregati di contenere le spese o evitare di mangiare una gran quantità di dolci per gratificarvi. Tuttavia non è escluso che sposterete queste energie e farete un regalino a una persona cara…

Oroscopo Pesci 10 aprile: amore

In coppia: il partner ha più che mai bisogno della vostra presenza e oggi vi farete in quattro per renderlo/a felice.

Soli: trascorrerete la giornata con una persona che condivide la stessa vostra visione dell’amore!

