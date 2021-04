Oroscopo 11 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un’opportunità inattesa

Oroscopo Cancro 11 aprile: umore

Che si tratti di ambizioni personali o di piani riguardanti la carriera, con la Luna Nuova in Ariete potrebbero aprirsi nuove porte e inoltre un’offerta inaspettata portare a cambiamenti positivi. Il Novilunio rappresenta un’opportunità per fare un passo nella direzione che da tempo avreste voluto imboccare.

E’ il momento di brillare e mettere i vostri progetti sotto i riflettori affinché tutti possano vederli ed eventualmente approvarli. Il transito potrebbe far arrivare una nuova collaborazione o un contratto che vi permetterà di guadagnare di più.

Oroscopo Cancro 11 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: volendo imporre le vostre idee è evidente che la giornata non evolverà in modo positivo.

Soli: se pensate di avere sempre ragione complicate le conversazioni e gli altri/e scappano gambe in spalla.

Oroscopo 11 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dare il via a un nuovo lavoro

Oroscopo Scorpione 11 aprile: umore

Il Novilunio in Ariete, da oggi e nelle prossime settimane, rappresenta un buon momento per dare il via a un nuovo lavoro, iniziare un’attività o riorganizzare gli impegni professionali così da sentirvi soddisfatti e gratificati.

Vi sentite pronti? Fate il primo passo e il resto verrà da sé. Al contempo il transito potrebbe spingervi a stroncare sul nascere un’abitudine. E’ il periodo giusto, la Luna Nuova vi spinge al riguardo a un nuovo inizio e avrete la determinazione per portare avanti la vostra decisione.

Oroscopo Scorpione 11 aprile: amore

In coppia: armonia a tutto campo, tenera complicità e bel progetto a due che vi farà sentire ancor più vicini.

Soli: voglia di vivere una storia passionale e sembra che oggi riuscirete a realizzare il desiderio.

Oroscopo 11 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): ottenere ciò che meritate

Oroscopo Pesci 11 aprile: umore

Il vostro è un segno che spesso riguardo al proprio potenziale, al valore personale cade nella trappola del dubbio: è il momento di sbarazzarvi di questa tendenza. Non dovete accontentarvi ma ottenere quanto meritate.

Il Novilunio in Ariete rappresenta un’opportunità per promuovere qualsiasi abilità o talento che vi metterà in grado di aumentare le entrate oppure lanciare nuovi progetti o ancora, avendo tempo a sufficienza, per gestire un’attività secondaria che vi garantirà del denaro extra. Se avete delle idee seguite l’intuito e non sbaglierete.

Oroscopo Pesci 11 aprile: amore

In coppia: fiducia, sostegno reciproco e oggi metterete un po’ da parte i vostri desideri per rendere felice il partner.

Soli: oggi non incontrerete l’amore ma nell’attesa che arrivi uscite, siate socievoli e disponibili.

