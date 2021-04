Oroscopo per tutti i segni 11 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 11 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 11 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): realizzare ciò che avete a cuore



Oroscopo Gemelli domani 11 aprile: umore

Con la Luna Nuova in Ariete siete pronti a fare il passo successivo e non dovete bloccarvi quando si tratta di realizzare ciò che avete a cuore. Il luminare punta i riflettori, anche nelle prossime settimane, sullo sviluppo di nuovi obbiettivi e sul raggiungimento di quelli che avevate messo in attesa.

Se, inoltre state cercando di lanciare un progetto o un’idea o semplicemente volete stringere nuovi contatti, vi sarà utile l’uso dei social media. In ogni caso, procedete con cautela poiché potreste incontrare online delle persone invidiose e gelose.

Oroscopo Gemelli di domani 11 aprile: amore

In coppia: alti e bassi, piccole difficoltà che entrambi supererete con un po’ di buona volontà. La cosa importante è che i sentimenti sono sempre presenti.

Soli: un incontro recente potrebbe deludervi. La persona sembra abbia voglia di una relazione leggera, senza impegno.

Oroscopo di domani 11 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dire chiaramente ciò che pensate

Oroscopo Bilancia di domani 11 aprile: umore

Se nelle relazioni volete ripartire da zero o apportare delle modifiche, La Luna Nuova in Ariete vi permette di farlo. La fase lunare indica che c’è un nuovo inizio in particolare nelle società o nelle collaborazioni di lavoro, gli accordi e i contratti. Nel lavoro e negli affari è il momento di far sentire la vostra voce.

Preferireste mantenere la pace ma il Novilunio vi spinge nella direzione contraria e a dire chiaramente ciò che pensate. Non creerete problemi per cui parlate liberamente. Essere sinceri migliorerà le situazioni.

Oroscopo Bilancia di domani 11 aprile: amore

In coppia: se c’è qualcosa che vi preoccupa dovreste parlarne con il partner. In caso contrario il vostro atteggiamento potrebbe scatenare dei dubbi.

Soli: penserete che in fondo il vostro status ha dei lati positivi e per oggi non alzerete un dito per conquistare.

Oroscopo domani 11 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): farete dei progressi

Oroscopo Acquario di domani 11 aprile: umore

Con la Luna Nuova in Ariete è possibile un nuovo inizio, sarete pronti a cogliere nuove opportunità, eventuali proposte di lavoro, lanciare un progetto o ampliare il giro d’affari. E’ il momento ideale per progredire, fare passi avanti.

Riprendere i contatti con un amico/ che avete perso di vista potrebbe favorire sviluppi professionali positivi. Il Novilunio infatti è in buon aspetto con Giove nel vostro segno: dalle conversazioni trarrete dei vantaggi. Fate, dunque, quella telefonata importante o inviate quella mail decisiva.

Oroscopo Acquario di domani 11 aprile: amore

In coppia: se ci sono state delle incomprensioni è tempo di essere tolleranti, perdonare e voltare pagina.

Soli: deciderete di mettere un po’ di pepe nella vita affettiva e vivere un flirt o un’avventura senza pensare al domani.

