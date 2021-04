Oroscopo 12 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): non prendete decisioni

Oroscopo Cancro 12 aprile: umore

Con i pianeti in Ariete è il momento ideale per concentrare al massimo l’attenzione sul vostro percorso di vita personale e lavorativo. Oggi e domani sono due giornate eccellenti per tutto ciò che riguarda il lavoro, l’impegno nella carriera, la reputazione e lo status. Il che in ogni caso, non vuol dire prendere delle decisioni.

Aspettate la prossima settimana quando le vibrazioni del Novilunio e le dissonanze che ha formato saranno un – cattivo – ricordo ormai lontano. E da mercoledì, con l’arrivo di Venere in Toro – per voi segno amico – avrete la possibilità di trascorrere bei momenti con i vostri amici.

Oroscopo Cancro 12 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: saprete come coinvolgere il partner nei vostri desideri più folli. Che serata!

Soli: se volete conquistare, muovetevi, stringete nuove conoscenze, intensificate gli incontri.

Oroscopo 12 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): cercate di distrarvi

Oroscopo Scorpione 12 aprile: umore

E’ un lunedì in cui potrebbero riemergere piccole angosce, essere ansiosi o persino non sentirvi accettati in famiglia e forse per una vecchia questione, qualcosa che avete commesso in buona fede. E ne avete già pagato il prezzo a suon di sensi di colpa. Ma come dice un proverbio svedese, una colpa ammessa è per metà perdonata: non vi rimane che scusarvi.

Più in generale, per oggi cercate di reagire allo stato d’animo negativo, concentrate l’attenzione su eventuali progetti, sul lavoro, pensate a distrarvi.

Oroscopo Scorpione 12 aprile: amore

In coppia: sarete pure poco positivi ma in quanto a eros siete imbattibili e particolarmente attivi.

Soli: la solitudine vi pesa, avvertite la mancanza fisica di una persona. E ciò vi motiverà alla conquista.

Oroscopo 12 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): una giornata impegnativa

Oroscopo Pesci 12 aprile: umore

E’ probabile che con il trascorrere delle ore la giornata diventi sempre più impegnativa e se non riuscirete ad adeguarvi a un ritmo veloce, anche poco soddisfacente. Sarete sovraccarichi di lavoro, di emozioni destabilizzanti e non è escluso che un conflitto familiare si ingigantisca.

Il punto è che oggi vi offendete in un nanosecondo, non accettate di ricevere ordini o indicazioni da altre persone. Ma i passaggi, al contempo, vi rendono più formiche e meno cicale: sul fronte se, sarete cauti, se avete intenzione di fare acquisti, comparerete i prezzi.

Oroscopo Pesci 12 aprile: amore

In coppia: vi ponete parecchie domande sulla relazione e oggi con il partner cercherete le risposte.

Soli: poco sicuri di voi stessi. Reagite e uscite – oppure online – andate alla conquista di un cuore.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: attivi e determinati

TORO: affermare la vostra indipendenza

GEMELLI: una fase positiva

LEONE: una svolta nel lavoro

VERGINE: scattare come molle

BILANCIA: in contatto con persone speciali

SAGITTARIO: l’unione fa la forza

CAPRICORNO: organizzare il lavoro

ACQUARIO: imporre le vostre idee