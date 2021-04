Oroscopo per tutti i segni 13 aprile 2021, Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci: oroscopo 13 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 13 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): premere l’acceleratore

Oroscopo Cancro 13 aprile: umore

Questo martedì siete più che mai impegnati a migliorare la vostra reputazione, rispettare le scadenze e raggiungere gli obiettivi, eppure una parte di voi potrebbe aver voglia di distendersi e rilassarsi. Non potete premere l’acceleratore costantemente, motivo per cui sarà d’aiuto mantenere un ritmo meno convulso.

Anziché cercare freneticamente di fare tutto in una volta, concedervi ogni tanto una pausa di qualche minuto vi permetterà di rilassarvi e ricaricare le batterie. Vi sentirete ancor più motivati.

Oroscopo Cancro 13 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: non siete d’accordo su tutto ma ciò che vi unisce è più forte di ciò che vi divide.

Soli: è un’avventura o una storia seria? Se state ancora decidendo potreste scegliere la vostra libertà.

Oroscopo 13 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): il super potere è nella voce

Oroscopo Scorpione 13 aprile: umore

Con il buon aspetto Sole-Marte, è vietato bloccarvi. Avete le energie e la sicurezza per progredire, fare ciò che dovete – nonché risolvere alcuni problemi – andare avanti con i progetti e le collaborazioni di lavoro.

Tenete presente che quando parlate, gli altri vi vedono come leader: il super potere è nella vostra voce, sapete esattamente cosa dire e quando dire, e siete in grado di convincere, influenzare chiunque. Il vostro modo di parlare, lavoro o vita personale, vi rende persuasivi e irresistibili.

Oroscopo Scorpione 13 aprile: amore

In coppia: oggi passate dal rosa romantico al rosso passione! Con il partner l’amore è intenso.

Soli: nessuno può resistere al vostro sex appeal, compresa una persona che incarnerà il vostro ideale.

Oroscopo 13 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): le energie sono al top

Oroscopo Pesci 13 aprile: umore

La Luna in Toro accentua la vostra curiosità, è un martedì in cui avete bisogno di varietà e stimoli: se avete la possibilità di uscire dai soliti schemi, lanciatevi. Le energie sono al top e provate gratitudine, gioia per il lavoro che svolgete.

Su un altro piano: se avete intenzione di fare acquisti per la casa, prima di procedere e fare di testa vostra, assicuratevi che le persone care siano d’accordo. Potrebbe trattarsi di un oggetto costoso e ciò in seguito scatenare delle discussioni.

Oroscopo Pesci 13 aprile: amore

In coppia: circola poca passione, è vero ma è altrettanto vero che tenerezza e dolcezza sono in primo piano.

Soli: potreste “riacchiappare” una relazione che sembrava esservi sfuggita. E vorrete scoprire dove vi porterà.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: schietti e coraggiosi

TORO: un atteggiamento imprevedibile

GEMELLI: mollare alcune situazioni

LEONE: entusiasti e impazienti

VERGINE: impulsivi e ribelli

BILANCIA: parlare a ruota libera

SAGITTARIO: pronti a fare dei cambiamenti

ACQUARIO: tensioni con un familiare

PESCI: le energie sono al top