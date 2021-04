Oroscopo per tutti i segni 13 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 13 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 13 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mollare alcune situazioni



Oroscopo Gemelli domani 13 aprile: umore

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno e siete spinti a procedere a un ritmo più lento, a rimanere dietro le quinte e ricaricare le batterie. Potreste aver voglia di mollare alcune situazioni che ormai hanno fatto il loro tempo e probabilmente lo farete.

Il buon aspetto tra il Sole e Marte indica che è il momento giusto per entrare in contatto con colleghi del passato o persone che nel lavoro potrebbero esservi d’aiuto. Avrete un ritorno positivo, proprio attraverso una persona che già conoscete.

Oroscopo Gemelli di domani 13 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe sembrarvi distaccato ma non è escluso abbia qualche preoccupazione. State vicini.

Soli: nella vita affettiva è forte bisogno di novità ed è molto possibile un incontro stimolante.

Oroscopo di domani 13 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): parlare a ruota libera

Oroscopo Bilancia di domani 13 aprile: umore

E’ un martedì in cui da parte vostra è necessario essere cauti: nel lavoro potreste essere spinti a parlare a ruota libera con un collega o il boss ma sarebbe un errore. Prima di partire in quarta, contate fino a mille o, ancora meglio, evitate di reagire. Direte la vostra in un secondo momento, quando le acque si saranno placate.

Più in generale è il momento di mollare qualche zavorra che vi impedisce di progredire: dovete andare avanti. Se avete difficoltà, potete pur sempre parlarne con amico/a fidato.

Oroscopo Bilancia di domani 13 aprile: amore

In coppia: non vi sentite in sintonia con il partner. Evitate di spaccare il capello in quattro, non vi gioverebbe.

Soli: siete esitanti, non sapete bene cosa volete e passerete buona parte della giornata a lamentarvi.

Oroscopo domani 13 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni con un familiare

Oroscopo Acquario di domani 13 aprile: umore

Con la Luna in Toro che sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, oggi potrebbero esserci delle tensioni e anche se vorreste stare in pace, in armonia, una persona cara potrebbe farvi arrabbiare parecchio. Vi direte che quando è troppo è troppo e non riuscirete a contenere la collera.

Sul piano del lavoro sembra che un progetto darà buoni risultati da cui trarrete bei guadagni. Tenete presente che meno pianificherete e tanto più le situazioni procederanno spedite e organizzate. Il successo sarà vostro.

Oroscopo Acquario di domani 13 aprile: amore

In coppia: piccole contrarietà potrebbero turbare l’armonia. Se qualcosa vi infastidisce dovreste parlarne liberamente.

Soli: se non ora, quando? E’ la giornata ideale per dichiarare i vostri sentimenti alla persone che vi attrae!

