Oroscopo 14 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): amicizie in primo piano

Oroscopo Cancro 14 aprile: umore

Venere in Toro fino al 9 maggio mette al centro della scena l’amicizia, avrete anche l’opportunità di conversare sui social media e, volendo, fare nuove conoscenze. Con questo transito vi sarà più facile ampliare la cerchia sociale e trovare degli alleati. Virtuali o meno, le amicizie saranno presenti se avrete bisogno di loro e al contempo anche voi sarete pronti all’occorrenza a dare una mano.

Potreste infine condividere le vostre competenze con i colleghi con ottimi risultati. Per oggi, tuttavia, nei rapporti di lavoro dovete praticare la difficile arte della pazienza.

Oroscopo Cancro 14 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: preoccupati per qualcosa? Anziché rimuginare in un angolo per conto vostro, parlatene con la dolce metà.

Soli: possibile che in vista di un incontro siate eccessivamente ansiosi. Smettete di pensare al peggio!

Oroscopo 14 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): migliorare le relazioni

Oroscopo Scorpione 14 aprile: umore

Con la dissonanza Marte-Nettuno potreste pensare che un’amicizia sia fuori dalla vostra portata ma l’arrivo di Venere in Toro, fino al 9 maggio, che influenza positivamente le vostre relazioni vi farà capire che è più disponibile di quanto pensavate. E la situazione andare nella giusta direzione.

Il pianeta rosa vi metterà in grado di attirare nella vostra vita persone piacevoli o migliorare i legami che già avete. Ma non solo: con questo transito, nelle prossime settimane, sono favoriti negoziati, compromessi e accordi.

Oroscopo Scorpione 14 aprile: amore

In coppia: se la relazione va bene, evitate di combinare guai: potreste pensare che l’erba del vicino è più verde…

Soli: potreste incontrare una persona che vi piacerà immediatamente, vi ricorderà qualcuno che avete amato in passato. Vi lancerete nell’avventura.

Oroscopo 14 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): voglia di leggerezza

Oroscopo Pesci 14 aprile: umore

Con l’arrivo di Venere in Toro, fino al 9 maggio, riunire le persone potrebbe essere una priorità assoluta, avrete voglia di leggerezza: divertirvi, ridere e scherzare con gli amici. Se ci sono stati problemi con una persona o tra familiari o amici, potresti ritrovarvi nel ruolo di mediatori e sarete d’aiuto a risolvere eventuali controversie.

In generale il transito affina, migliora e potenzia la vostra capacità di socializzare, apprendere, comunicare e stabilire dei contatti ma non solo, con chi vi circonda avrete un modo di fare gentile e accattivante.

Oroscopo Pesci 14 aprile: amore

In coppia: evitate di prendere troppo a cuore ogni piccolo commento del partner: mantenete l’ottimismo.

Soli: per oggi, non aspettarvi nulla sul fronte amore vi risparmierà una delusione. Prendete cura di voi stessi.

