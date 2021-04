Oroscopo per tutti i segni 15 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 15 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 15 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): meglio essere pazienti



Oroscopo Gemelli domani 15 aprile: umore

La tentazione di premere l’acceleratore su qualcosa che deve ancora maturare, non sembra una buona idea. La dissonanza Sole-Plutone, sembra vi spinga ad andare oltre la logica e dunque anche se sapete che questo atteggiamento non è corretto, potreste comunque adottarlo. Ma sarebbe meglio essere pazienti, non precipitarvi.

Fate un passo indietro e guardate il quadro generale della situazione. La stessa cautela è richiesta con chi vi circonda: occhio quando vi esprimete: parlando a ruota libera potreste dire cose poco piacevoli che forse nemmeno pensate.

Oroscopo Gemelli di domani 15 aprile: amore

In coppia: se avete una preoccupazione, parlarne con il partner sarà d’aiuto a trovare una soluzione.

Soli: la solitudine si fa sentire ma oggi non alzerete un dito per cambiare la situazione. Vi affidate al destino.

Oroscopo di domani 15 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una battaglia per imporvi

Oroscopo Bilancia di domani 15 aprile: umore

Una persona potrebbe sembrarvi irragionevole e a meno che non riusciate a prendere le dovute distanze, visto che oggi siete particolarmente ipersensibili potrebbe influenzare anche voi. Anche se dovesse trattarsi di una persona cara, parlarne potrebbe sfociare in una battaglia per imporre ciascuno la propria ragione.

Se riuscirete a far prendere in considerazione un punto di vista diverso, ciò potrebbe spegnere la miccia alla situazione e avere una conversazione produttiva. In caso contrario, fate appello alla pazienza.

Oroscopo Bilancia di domani 15 aprile: amore

In coppia: amate il partner, d’accordo, ma oggi rischiate di essere un po’ troppo appiccicosi…

Soli: potreste lanciarvi in una dichiarazione ma l’altro/a, almeno per il momento, non essere pronto/a a vivere una storia. Rimandate.

Oroscopo domani 15 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una conversazione importante

Oroscopo Acquario di domani 15 aprile: umore

Il buon aspetto Sole-Giove, vi rende fiduciosi e ottimisti. E’ una giornata eccellente sul piano della comunicazione poiché parlerete con la massima chiarezza. Potrebbe esserci una conversazione importante, arrivare una buona notizia o un’offerta o sarete voi a fare una proposta (anche nei prossimi giorni).

L’armonia Mercurio-Marte, indica che è il momento di prendere delle iniziative così da fare progressi nel lavoro, negli affari o in un progetto personale. Sul fronte denaro, l’intervento di un amico potrebbe essere d’aiuto: bando all’orgoglio e lasciate che vi supporti.

Oroscopo Acquario di domani 15 aprile: amore

In coppia: sul fronte eros, questo giovedì è a dir poco magico. Sarà utile a sentirvi ancora più vicini.

Soli: sorpresa negli affari di cuore: la persona che vi attrae oggi potrebbe finalmente lanciare un segnale.

