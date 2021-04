Oroscopo per tutti i segni 16 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 16 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 16 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): promuovere un progetto



Oroscopo Gemelli domani 16 aprile: umore

Con l’armonia Marte-Giove avete le energie e la motivazione per brillare ovunque. E’ la giornata ideale, dunque, per mettervi sotto i riflettori e far sentire la vostra voce, condividere le vostre idee o promuovere un progetto, qualcosa che avete in cantiere.

In generale avrete mille cose da fare, sarete pieni di impegni ma ciò sarà di grande aiuto a non pensare troppo e non prevedere situazioni spiacevoli. In questo momento, ad esempio, un familiare o un amico potrebbe avere delle grandi preoccupazioni finanziarie o di salute e voi vivrete i suoi problemi come se fossero vostri.

Oroscopo Gemelli di domani 16 aprile: amore

In coppia: cercate di mollare conflitti inutili e preoccupazioni altrettanto inutili e col partner parlate d’amore.

Soli: negli affari di cuore c’è aria di rinnovamento, siate disponibili, aperti alle nuove opportunità.

Oroscopo di domani 16 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): motivati al massimo

Oroscopo Bilancia di domani 16 aprile: umore

Con gli aspetti astrali odierni è difficile che oggi resterete fermi a girare i pollici. Avete belle energie, siete motivati al massimo e con tanta voglia di uscire dalla routine, andare avanti con progetti personali o di lavoro.

In questo momento, al contrario di quanto spesso accade al vostro segno, siete consapevoli delle vostre capacità e competenze. Non vi fermerà nessuno! Unico neo: la dissonanza Sole-Plutone vi sfida, potrebbe scatenare delle forti tensioni nelle relazioni, anche familiari.

Oroscopo Bilancia di domani 16 aprile: amore

In coppia: il partner potrebbe stupirvi con dolci dichiarazioni d’amore. E’ una giornata davvero speciale!

Soli: gli incontri sono promettenti, desiderate vivere una storia d’amore intensa e sarete accontentati.

Oroscopo domani 16 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una proposta inattesa

Oroscopo Acquario di domani 16 aprile: umore

La creatività è al top, il buon aspetto Marte-Giove vi spinge a impegnare le energie nelle vostre idee anche se potrebbero essere un pochino azzardate. Più in generale tenete presente che non è il momento di ripensare agli errori commessi in passato poiché stanno arrivando delle opportunità che, in vari modi, vi permetteranno di migliorare la vita.

Non è escluso che in questi giorni potreste avere un incredibile colpo di fortuna: ad esempio una proposta inattesa avere il potere di rimettervi in sesto.

Oroscopo Acquario di domani 16 aprile: amore

In coppia: teneri momenti di complicità, la relazione si rafforza e insieme al partner troverete il modo per uscire dalla routine.

Soli: l’amore è dietro l’angolo, dunque smettete di pensare a vecchie storie e guardate avanti!

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: volontà di ferro

TORO: lasciare alle spalle i dubbi

CANCRO: alla larga dai disfattisti

LEONE: sfruttare le opportunità

VERGINE: nessuno vi rende le cose facili

SCORPIONE: pensare in grande

SAGITTARIO: ascoltati con attenzione

CAPRICORNO: giornata ricca d’azione

PESCI: mostrare determinazione