Oroscopo 17 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): sicuri del vostro talento

Oroscopo Cancro 17 aprile: umore

Un bel mix di vibrazioni planetarie vi rende sicuri del vostro talento, delle qualità. Ma prima di fare ulteriori progressi potrebbe essere necessario risolvere un problema emotivo. In questo modo potrete guardare al futuro senza essere bloccati dal passato.

Mollate anziché aggrapparvi. Grazie a Venere in Toro, inoltre, avete la possibilità di trascorrere dei momenti speciali con gli amici ma non solo: sarete di sostegno e a loro volta vi sosterranno.

Oroscopo Cancro 17 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: mettendo un po’ di pepe nella relazione ovvero facendo qualcosa di diverso, ravviverete la fiamma che il quotidiano tende a spegnere.

Soli: potrebbe scattare una passione e non vi tirerete indietro. Anche se non sarà la storia della vostra vita la vivrete intensamente

Oroscopo 17 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): fine settimana piacevole

Oroscopo Scorpione 17 aprile: umore

In serata la Luna entrerà in Cancro e il fine settimana promette di essere piacevole. In splendida forma, di buonumore e forse perché avrete la possibilità di trovarsi in un posto diverso da quelli che frequentate abitualmente. Oppure, se non andate da nessuna parte, un libro o un film, dei siti online, vi daranno la possibilità di essere altrove, seppure virtualmente.

Avrete la possibilità di entrare in contatto con persone che condividono i vostri stessi interessi e con loro vi sentirete a vostro agio.

Oroscopo Scorpione 17 aprile: amore

In coppia: senso dell’umorismo, risate e con il partner creerete un’atmosfera gioiosa. Insieme vi rilasserete!

Soli: avete voglia di divertirvi, di leggerezza e troverete la persona che vi farà sentire al top.

Oroscopo 17 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): aggrappati a una situazione

Oroscopo Pesci 17 aprile: umore

La tendenza odierna potrebbe essere, mentalmente, quella di aggrapparvi tenacemente a una situazione. Ma, attenzione, è un atteggiamento che potrebbe impedire un cambiamento positivo. Iniziando pian piano a mollare si dissiperà mentre pensarci costantemente rischia di trasformarsi in un’ossessione.

Tenete presente, ma lo sapete, che nulla dura per sempre. Pensate invece a nuove possibilità e andate oltre. In serata, l’arrivo della Luna in Cancro indica che sarete in compagnia di persone – familiari compresi – che vi apprezzeranno, vi faranno dei complimenti.

Oroscopo Pesci 17 aprile: amore

In coppia: grazie a Venere in Toro oggi saprete creare un’atmosfera magica, ricca di sensualità.

Soli: vi lancerete in un’’avventura senza chiedervi quanto durerà ma potrebbe prendere una piega seria.

