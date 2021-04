Oroscopo per tutti i segni 17 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 17 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 17 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): a volte è meglio tacere



Oroscopo Gemelli domani 17 aprile: umore

E’ importante, oggi, impegnare le energie, fare esercizio fisico o sport. In caso contrario sarete irritabili e lunatici. Più in generale, visto che i neuroni sono in ebollizione dovete fare attenzione che una situazione non diventi un’ossessione o un’eccessiva preoccupazione.

E’ possibile che gli amici saranno critici nei vostri confronti oppure sarete voi a dire due paroline a uno/a in particolare e parlare in modo duro. La dissonanza Mercurio-Plutone vi spingerà a pensare che sarà importante dire la verità. Il che spesso è vero ma in alcune circostanze sarebbe meglio tacere.

Oroscopo Gemelli di domani 17 aprile: amore

In coppia: non è la giornata ideale per fare ciò che avete in mente. Calma, non complicate la situazione.

Soli: un sabato un po’ complicato negli affari di cuore, forse perché penserete a una storia del passato.

Oroscopo di domani 17 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): semplificare la vita

Oroscopo Bilancia di domani 17 aprile: umore

Gli aspetti planetari odierni indicano che prima di impegnarvi in un’idea, un progetto, rifletterete a fondo, vorrete capire bene il vostro stato d’animo. E perché no se ciò sarà utile a semplificare la vostra vita? Ci sono dei momenti in cui avete la tendenza a mettere i vostri bisogni, le esigenze al secondo posto rispetto a quelle degli altri.

Cercate inoltre di non prendervela troppo se qualcuno non fosse d’accordo con voi. Potrebbe toccare un nervo scoperto ma al contempo mettervi in grado di capire molte cose.

Oroscopo Bilancia di domani 17 aprile: amore

In coppia: vi renderete conto che arrabbiarvi per delle sciocchezze è una perdita di tempo e vi dedicherete all’amore.

Soli: incontri e conversazioni sono piacevoli, l’amore oggi potrebbe sorprendervi e avrete le farfalle nello stomaco!

Oroscopo domani 17 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una riunione familiare

Oroscopo Acquario di domani 17 aprile: umore

E’ un fine settimana in cui in programma potrebbe esserci una riunione familiare. Il che vi permetterà di riannodare dei legami che si erano un po’ allentati. Siete sempre molto occupati e alcune persone care si lamentano o, a ragione, che le trascurate. Oggi o domani potrebbe essere l’occasione per rivederle, dire loro che sono sempre nel vostro cuore.

E d’altra parte è la verità: non dimenticate mai le persone a cui volete bene. Su un altro piano: se in mente avete un’idea o un progetto di lavoro, concretizzate: ne trarrete grandi vantaggi.

Oroscopo Acquario di domani 17 aprile: amore

In coppia: con il partner c’è un ritorno di fiamma, grande passione che renderà bollente la serata!

Soli: prudenza, prima di imbarcarvi in una storia riflettete. Se sentite che non è la persona giusta, prendete le distanze.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: una visione più leggera

TORO: occhio agli acquisti impulsivi

CANCRO: sicuri del vostro talento

LEONE: ogni cosa a suo tempo

VERGINE: controllare tutto e tutti

SCORPIONE: fine settimana piacevole

SAGITTARIO: rilassatevi e distraetevi

CAPRICORNO: vi ponete troppe domande

PESCI: aggrappati a una situazione