Oroscopo 18 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): una giornata piacevole

Oroscopo Cancro 18 aprile: umore

La Luna nel vostro segno indica la necessità di prendervi cura del Number One, ossia di voi stessi e lasciarvi andare alla pigrizia, rilassarvi totalmente provando un benefico senso di libertà. E’ una domenica molto piacevole e inoltre avete la splendida capacità di stoppare con dolcezza il malumore di chi vi circonda, che si tratti di amici o familiari.

La Luna forma un buon aspetto con Venere: rappresenta un invito a mettere una pietra sopra su vecchie liti e ripartire da zero in modo sereno e costruttivo.

Oroscopo Cancro 18 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner tutto andrà nel migliore dei modi ma solo se smetterete di voler avere sempre ragione.

Soli: potreste aver voglia di contattare un ex ma senza avere nessuna strategia. Siete sicuri che sia una buona idea?

Oroscopo 18 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la Luna accentua l’istinto

Oroscopo Scorpione 18 aprile: umore

Con la Luna in Cancro siete dell’umore giusto per rompere la routine, fare qualcosa di nuovo. In effetti, dovete fare il possibile per uscire di casa così da ricaricarvi ancora di più di buonumore! E’ una domenica in cui provate il forte bisogno di trovarvi in buona compagnia, sentire che amici e familiari vi vogliono bene.

Potreste riprendere i contatti con persone care che non sentite da tempo o saranno loro a dare delle notizie. Più in generale, tenete presente che la Luna decuplica l’istinto: se dovete avere una conversazione importante, capirete immediatamente se l’altro/a sta mentendo o vi nasconde qualcosa.

Oroscopo Scorpione 18 aprile: amore

In coppia: se nei giorni scorsi siete stati poco elastici, oggi al partner mostrerete tanto amore e tenerezza.

Soli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d’amore. La decisione spetta a voi, imboccate dunque la strada giusta.

Oroscopo 18 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): concedetevi un po’ di divertimento

Oroscopo Pesci 18 aprile: umore

La Luna in Cancro punta i riflettori sul vostro tempo libero. Dopo una settimana difficile, concedetevi un po’ di divertimento, ne avete bisogno! Dedicatevi a quelle attività che regalano gioia e benessere, fate ciò che vi piace veramente.

Al contempo, potrebbe emergere un’abilità che non avete sfruttato pienamente e ciò portare a una svolta. Se volete aumentare le entrate, utilizzate questo talento per cambiare le cose. Questa fase astrale dura ancora qualche giorno, dunque va sfruttata al massimo.

Oroscopo Pesci 18 aprile: amore

In coppia: il gioco di seduzione oggi è al centro della scena: il partner fingerà di resistervi ma è solo una commedia…

Soli: il vostro fascino non lascia indifferenti le persone. Ne approfitterete per fare parecchie conquiste!

