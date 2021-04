Oroscopo 19 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): ridefinire gli obbiettivi

Oroscopo Cancro 19 aprile: umore

Sole e Mercurio in Toro annunciano un periodo positivo, i progetti progrediranno e se non ne avete, potrebbe arrivarne uno attraverso un’offerta. Più in generale, nel lavoro ridefinirete gli obbiettivi futuri e raccoglierete i frutti di quanto avete fatto. Al contempo i due pianeti danno una spinta positiva alla vita sociale e avrete voglia di stringere nuovi contati.

Le vibrazioni astrali indicano che lavorando in team, avrete risultati eccellenti, otterrete più di quanto fareste da soli. E se infine, avete dei sogni, potreste trasformarli in realtà.

Oroscopo Cancro 19 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: tre pianeti in Toro annunciano dolci momenti di complicità, intimità e una grande intesa.

Soli: potreste incontrare una persona speciale o avere delle conversazioni romantiche con qualcuno che vi attrae.

Oroscopo 19 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): stringere nuovi contatti

Oroscopo Scorpione 19 aprile: umore

Sole e Mercurio in Toro puntano i riflettori sulle vostre relazioni, quelle più strette saranno molto importanti ma l’invito dei due pianeti è quello di stringere anche nuovi contatti. In generale avrete bisogno degli altri. Potreste entrare in società con una persona o lavorare a stretto contatto con qualcuno che conoscete da poco: in entrambi i casi si rivelerà positivo e redditizio.

E’ un periodo in cui se volete risolvere un malinteso potrete parlare e trovare una soluzione spiegando con calma le vostre ragioni.

Oroscopo Scorpione 19 aprile: amore

In coppia: dolcezza, passione e intesa: se questa non è la felicità allora dovete rivedere il concetto di felicità.

Soli: finite le domande e i dubbi: una persona riuscirà a conquistare la vostra fiducia!

Oroscopo 19 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): il quotidiano sarà dinamico

Oroscopo Pesci 19 aprile: umore

Sole e Mercurio in Toro per circa quattro settimane sosteranno nel vostro settore della comunicazione: avrete maggiore contatto con gli altri, la vita quotidiana sarà molto dinamica. Vi sentirete pronti a consolidare un affare o ad avere una conversazione che avete rimandato. E’ il momento di condividere le idee con chi vi circonda: farete chiarezza sui vostri obbiettivi e grandi passi avanti.

Se lavorate nel settore del commercio l’attività potrebbe riprendere e non stupisce poiché dal 26 aprile le restrizioni si allenteranno.

Oroscopo Pesci 19 aprile: amore

In coppia: sicuramente non vi annoierete: flirterete con il partner, riaccenderete la fiamma della passione.

Soli: conquisterete un cuore, una persona sarà irresistibilmente attratta da voi e ricambierete.

