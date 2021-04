Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 19 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): meno stressati



Oroscopo Gemelli domani 19 aprile: umore

Sole e Mercurio entrano Toro, alle spalle del vostro segno: nelle prossime settimane sarete meno stressati ma al contempo meno dinamici. Avrete voglia di stare più tempo per conto vostro, riflettere ed eliminare un po’ di zavorra emotiva. Se avete avvertito il peso di alcune questioni urgenti, ora è il momento di mollarle definitivamente.

Marte, inoltre, nel giro di poco uscirà dal vostro segno, motivo per cui sarete meno nervosi. E’ dunque un periodo calmo, in cui farete bene a cercare la tranquillità e tutto ciò che mette in grado di rilassarvi.

Oroscopo Gemelli di domani 19 aprile: amore

In coppia: circola un po’ di confusione, avete dei dubbi che dovreste chiarire. Il partner ve ne sarà grato/a.

Soli: forse state vivendo una situazione ambigua e oggi aver voglia di chiarire. Ma lo farete?

Oroscopo di domani 19 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): il punto sulle finanze

Oroscopo Bilancia di domani 19 aprile: umore

Con l’arrivo del Sole e Mercurio in Toro, le prossime settimane rappresentano un buon momento per fare il punto sugli affari finanziari o commerciali, soprattutto perché ci saranno varie opportunità di crescita che vi faranno guadagnare di più.

Sul fronte finanze potrebbe esserci un cambiamento imprevisto e improvviso ma sarà per il meglio. Potrebbe riguardare una transazione, un prestito o un investimento: sarà d’aiuto a consolidare la vostra attività. Oppure, se non lavorate in proprio, ricevere un bonus, una gratifica.

Oroscopo Bilancia di domani 19 aprile: amore

In coppia: proverete il bisogno di dedicare più tempo al partner oppure sarà lui/lei che ve lo chiederà.

Soli: potreste chiudere un flirt per iniziarne un altro. Volete un altro tipo d’amore e nel giro di poco lo incontrerete!

Oroscopo domani 19 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): il ritorno alla calma

Oroscopo Acquario di domani 19 aprile: umore

Con il Sole e Mercurio in Toro, dopo settimane in cui siete stati irrequieti c’è il ritorno alla calma, zero stress, potrebbero inoltre arrivare buone notizie e finalmente vi rilasserete. Lascerete entrare nella vostra vita la pace, il comfort, la tranquillità e vi dedicherete molto alla famiglia, alla casa.

E a proposito dell’abitazione, potreste apportare qualche cambiamento oppure vendere o acquistare o ancora traslocare. Più in generale sono favorite le transazioni, le negoziazioni e saranno fruttuose.

Oroscopo Acquario di domani 19 aprile: amore

In coppia: momenti di romantici, insieme al partner vi sentite più forti e guardate al futuro tenendovi per mano.

Soli: avete voglia di rinnovamento e un nuovo incontro sarà la ciliegina sulla torta. Passione al top!

