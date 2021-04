Oroscopo 2 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): la stoffa da leader

Oroscopo Cancro 2 aprile: umore

I pianeti oggi potrebbero mettere il luce le vostre qualità di leader. Se normalmente preferite lavorare dietro le quinte, potreste fare un passo avanti e ad occuparvi di una questione che ha bisogno di qualcuno che sia in grado di dirigerla.

Ci sono buone probabilità che l’abbiate studiata a fondo e abbiate abbastanza esperienza per indirizzare le cose in una direzione positiva. E’ arrivato il momento di mettervi al centro della scena ed essere soddisfatti, anzi orgogliosi di quanto fate.

Oroscopo Cancro 2 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: la relazione va bene ma avete la sensazione che vi manchi qualcosa e l’umore inevitabilmente ne risente.

Soli: scambierete dei messaggi con una persona che vi attrae da tempo e a cui in precedenza avete rinunciato.

Oroscopo 2 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): trovare un compromesso

Oroscopo Scorpione 2 aprile: umore

E’ una giornata in cui i pianeti al vostro segno consigliano di esaminare quei talenti preziosi che avete lasciato nel dimenticatoio, quelle abilità che tendete a trascurare. Al contempo, se in cottura c’è un progetto, fate attenzione al budget: la tendenza potrebbe essere quella di prendere sottogamba alcuni aspetti e spendere troppo.

Oppure esserci delle tensioni con una persona riguardo alle questioni di denaro. Potrebbe essere difficile trovare un compromesso ma con un po’ di sforzo da parte di entrambi potrebbe essere fattibile.

Oroscopo Scorpione 2 aprile: amore

In coppia: difficoltà a sopportare alcuni contrasti con il partner che non prenderà bene il vostro atteggiamento.

Soli: in programma c’è un incontro e potrebbe nascere una storia seria, costruttiva con una persona speciale.

Oroscopo 2 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): correggere la rotta

Oroscopo Pesci 2 aprile: umore

Il vostro obbiettivo odierno è progredire nel lavoro e impegnerete energie ed attenzione su eventuali correzioni di rotta, anche se ciò potrebbe farvi sentire in conflitto con la vita privata. Ma non solo, presi come sarete dalle ambizioni potreste dimenticare qualcosa d’importante che riguarda una persona cara. Tuttavia troverete il modo per farvi perdonare.

I passaggi odierni infine, tendono a puntare i riflettori su frustrazioni che avete represso: può essere dirompente ma forse necessario se avete a che fare con un problema e volete lasciarlo alle spalle.

Oroscopo Pesci 2 aprile: amore

In coppia: il vostro sguardo da solo dirà quanto amate il partner, desiderate soltanto la sua felicità.

Soli: se in corso c’è un flirt, la complicità si rafforza e vi avvicinerete ancora di più alla persona.

