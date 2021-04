Oroscopo per tutti i segni 2 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 2 aprile per tutti i segni

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Gemelli domani 2 aprile: umore

Con i passaggi odierni, le percezioni sul vostro attuale percorso lavorativo potrebbero essere confuse, l’atmosfera per quanto riguarda il vostro segno è all’insegna dell’incertezza. Più che porvi mille domande, la cosa migliore è distaccarvi sarà d’aiuto a guardare il quadro generale con maggiore obbiettività. In ogni caso, non prendete decisioni poiché rischiate che siano sbagliate.

Rimandare alla prossima settimana sarà la cosa più saggia. Non è escluso che possiate concludere un nuovo accordo o contratto che consoliderà la finanze. Per oggi, leggerezza e dedicatevi ad attività che vi distrarranno.

Oroscopo Gemelli di domani 2 aprile: amore

In coppia: atmosfera un po’ pesante: non è la giornata ideale per risolvere i problemi della relazione.

Soli: se pensate che la giornata sia uguale a tante altre sbagliate. In programma ci sono incontri e flirt intriganti.

Oroscopo di domani 2 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): dite no alle promesse

Oroscopo Bilancia di domani 2 aprile: umore

Fate attenzione a ciò che dite perché una persona potrebbe prendervi in parola. Potreste promettere qualcosa e poi essere irritati perché l’altro/a si aspetterà che facciate quanto detto. Dite “sì” a qualcosa solo se siete certi di volerlo fare e in questo modo non ci saranno ripercussioni negative.

Nel lavoro, il desiderio di riuscire è potente e sentite che circola aria di miglioramento ma qui, siete cauti e realistici soprattutto riguardo alle relazioni: non sapete fino a che punto potete fidarvi di un socio o di un collega.

Oroscopo Bilancia di domani 2 aprile: amore

In coppia: troverete il modo per allentare le tensioni, La relazione tornerà al bello/stabile.

Soli: che sia per una sera o per la vita, siete pronti a fare degli incontri. Il destino farà il resto.

Oroscopo domani 2 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): di buonumore

Oroscopo Acquario di domani 2 aprile: umore

La dissonanza Luna-Marte odierna può sollecitare risentimento o inquietudine nei confronti di una persona e se avete intenzione di levare qualche sassolino dalla scarpa, è la giornata giusta Trovare il tempo di parlare oltre che risolvere il problema che probabilmente risale al recente passato vi farà sentire più leggeri e porterà a una svolta nella relazione, potrebbe persino segnare un nuovo inizio.

In generale, tuttavia, oggi siete di buonumore, gioiosi e forse perché arriveranno buone notizie riguardanti le finanze.

Oroscopo Acquario di domani 2 aprile: amore

In coppia: sulla relazione non ci sono nuvole, i sentimenti sono reciproci e l’intesa è perfetta.

Soli: i pianeti vi servono su un piatto d’argento una bella storia d’amore, c’è un incontro con il/la partner che aspettate da tempo.

