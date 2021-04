Oroscopo 20 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): riflettere su un progetto

Oroscopo Cancro 20 aprile: umore

La Luna in Leone potrebbe spingervi a riflettere attentamente su un progetto di squadra o al rapporto che avete con un gruppo di lavoro. Potrebbe essere un’opportunità per fare il punto e valutare come stanno andando le cose ma non solo: per sollevare eventuali problemi, in modo che le situazioni in futuro possano procedere senza intoppi.

Al contempo è un’ottima giornata per i guadagni, le finanze in generale. La vostra attenzione è puntata agli affari, alle questioni di tipo pratico, al denaro o al lavoro.

Oroscopo Cancro 20 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: la tendenza odierna è quella di vedere solo i lati negativi del partner e/o della relazione.

Soli: è una giornata in cui non sapete bene cosa fare né quale direzione imboccare. Oggi va così…

Oroscopo 20 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): prendere delle decisioni

Oroscopo Scorpione 20 aprile: umore

La dissonanza Sole- Luna rappresenta un momento in cui prendere delle decisioni che riguardano altre persone. Se le cose stanno procedendo bene, probabilmente avrete voglia di continuare. Tuttavia, se ci sono stati problemi, risolverli ora vi risparmierà altri futuri.

Questa fase lunare spesso agisce come un cambio di marcia che spinge a fare le scelte migliori, utili a garantirvi una crescita. L’importante è che osserviate persone e situazioni in modo razionale.

Oroscopo Scorpione 20 aprile: amore

In coppia: è una giornata in cui prendete di traverso ciò che dice il partner. Nessuno ce l’ha con voi, in particolare la dolce metà!

Soli: un momento pensate positivo e un altro esattamente il contrario. Per oggi mettetevi in pausa.

Oroscopo 20 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): migliorare il rapporto con i colleghi

Oroscopo Pesci 20 aprile: umore

Con la Luna in Leone, il lavoro oggi non vi peserà ma al contrario sarete soddisfatti e contenti. Il transito vi spinge a migliorare il rapporto con i colleghi e in generale proverete belle emozioni riguardo a ciò che svolgerete. Alcune conversazioni potrebbero inoltre aprire la strada a sviluppi entusiasmanti.

Ma per trarre il massimo vantaggio qualcosa deve cambiare. Probabile dobbiate mollare quelle attività che non servono a uno scopo preciso ma vi svuotano di energie così da procedere a tutta birra con i nuovi progetti.

Oroscopo Pesci 20 aprile: amore

In coppia: esprimerete con un tale entusiasmo ciò che provate, i vostri desideri che il partner non saprà resistervi.

Soli: morale al top, fascino, sicurezza e troverete sicuramente il modo per migliorare la vostra vita affettiva.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: esaminare le priorità

TORO: un’ondata di nuova energia

GEMELLI: la verità su una situazione

LEONE: no al pensiero negativo

VERGINE: evitate di riflettere troppo

BILANCIA: pronti a discutere apertamente

SAGITTARIO: guardare il lato pratico

CAPRICORNO: apportare dei cambiamenti

ACQUARIO: la strada è libera