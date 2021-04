Oroscopo per tutti i segni 20 aprile 2021, Oroscopo Gemelli, Bilancia, Acquario: oroscopo 20 aprile per tutti i segni

Oroscopo di domani 20 aprile 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): la verità su una situazione



Oroscopo Gemelli domani 20 aprile: umore

Potrebbe esserci qualcosa che vi impedisce di vedere la verità su una situazione, ma con l’odierna Luna in Leone, potreste risolvere. Un evento potrebbe far arrivare una rivelazione a cui inizialmente vi sarà difficile credere ma se sarete disposti a prenderla in considerazione potrebbe rappresentare un punto di svolta.

In ogni caso non trasformate la rivelazione in un dramma: prima di parlare riflettete e affrontate tutto con un atteggiamento tranquillo. Se infine, avete in vista un incontro occhio al senso dell’umorismo e alle battute: non a tutti potrebbero piacere.

Oroscopo Gemelli di domani 20 aprile: amore

In coppia: giornata splendida, con il partner c’è sincerità, passione, giochi di seduzione.

Soli: non siete a corto di idee per conquistare, affascinare e ciò renderà un incontro indimenticabile.

Oroscopo di domani 20 aprile 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): pronti a discutere apertamente

Oroscopo Bilancia di domani 20 aprile: umore

La Luna in Leone vi aiuta a fare chiarezza sui cambiamenti da effettuare riguardo agli obbiettivi. Quali sono davvero ancora utili? E quali atteggiamenti dovete adottare per raggiungerli? Al contempo potreste sentivi pronti a discutere apertamente di una questione e in questo modo andare avanti.

Non sarà una decisione che tuttavia prenderete alla leggera poiché vi fa sentire vulnerabili. Ma spianerà la strada ad altre conversazioni sincere così che un problema spinoso possa iniziare a muoversi in una direzione più positiva.

Oroscopo Bilancia di domani 20 aprile: amore

In coppia: della routine ne avete abbastanza e oggi avete voglia di cambiare qualcosa. Forse vorreste più passione.

Soli: prendete coscienza del vostro fascino e buttate l’insicurezza. E’ così che farete belle conquiste!

Oroscopo domani 20 aprile 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): la strada è libera

Oroscopo Acquario di domani 20 aprile: umore

Se vi sentite sicuri di voi stessi, della bontà delle vostre idee, concretizzare un progetto o un’ambizione personale o di lavoro non sarà affatto un problema. La strada è libera e ce la farete. Tuttavia le opinioni di amici e familiari potrebbero influenzarvi e sentirvi destabilizzati.

Se non sono d’accordo su quanto avete intenzione di fare, ascoltate pure ciò che dicono ma non dovete necessariamente seguire i loro consigli. Sapete meglio di chiunque altro qual è la cosa giusta da fare.

Oroscopo Acquario di domani 20 aprile: amore

In coppia: mettete da parte eventuali tensioni poiché tutto sembra snodarsi come da voi desiderato.

Soli: i pianeti fanno arrivare degli incontri: a voi scovare le buone occasioni e state certi che potete farlo.

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: esaminare le priorità

TORO: un’ondata di nuova energia

CANCRO: ridefinire gli obbiettivi

LEONE: no al pensiero negativo

VERGINE: evitate di riflettere troppo

SCORPIONE: stringere nuovi contatti

SAGITTARIO: guardare il lato pratico

CAPRICORNO: apportare dei cambiamenti

PESCI: il quotidiano sarà dinamico