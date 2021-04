Oroscopo 21 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): l’aiuto di un amico

Oroscopo Cancro 21 aprile: umore

Se avete difficoltà a trovare la soluzione a un problema, probabilmente dovreste adottare un approccio diverso. Cambiando il punto di vista la risposta potrebbe arrivare improvvisamente e sembrare persino ovvia. Le persone con una mentalità aperta possono essere una buona fonte di idee, ma i consigli di chi è bloccato nel passato sarebbero inutili.

Probabilmente tra gli amici ci sarà chi potrebbe dare una mano in modo concreto, farà qualcosa che vi sarà utile e, tra l’altro, ciò sarà anche la dimostrazione del suo affetto.

Oroscopo Cancro 21 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: tabula rasa su eventuali incomprensioni e ripartirete convinti su basi nuove.

Soli: avete fatto tesoro degli errori del passato e ciò vi permetterà di fare le conquiste giuste.

Oroscopo 21 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): procedere con calma

Oroscopo Scorpione 21 aprile: umore

La vostra attenzione, con la Luna in Leone, sarà concentrata sulla carriera. Tuttavia le energie non sono al top per cui è meglio non procedere a testa bassa. Collaborare con altre persona per contribuire a un’idea creativa e che probabilmente avrà successo, potrebbe essere molto interessante e avrete intenzione di andare avanti.

Non premete l’acceleratore poiché nel tempo questa opportunità più che regalarvi soddisfazione potrebbe rivelarsi un peso. Riflettete con calma, non abbiate fretta di salire a bordo.

Oroscopo Scorpione 21 aprile: amore

In coppia: dialogo in primo piano, ora più che mai con il partner guardate nella stessa direzione.

Soli: una persona, con vostra sorpresa, vi corteggerà. Amicizia amorosa o storia importante?

Oroscopo 21 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): chiarire una questione delicata

Oroscopo Pesci 21 aprile: umore

E’ un mercoledì ottimo per chiarire una questione delicata: siete inclini ad affrontare i problemi anziché procrastinare e rimandare a un altro giorno. Al contempo la congiunzione Venere-Urano indica che una conversazione inaspettata – anche online – potrebbe aprire nuove porte nella vita sociale.

Se siete pronti a entrare in gruppo o in un club, potrebbe essere la vostra occasione. Non è escluso che avrete l’opportunità di essere coinvolti in un progetto che vi sta a cuore, e non poteva arrivare in un momento migliore.

Oroscopo Pesci 21 aprile: amore

In coppia: chiederete troppo al partner – o sarà lui/lei – e l’atmosfera non sarà molto distesa.

Soli: se avete da poco iniziato una storia, volere tutto e subito non vi farà mettere basi solide.

